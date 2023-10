La FIFA gonfle les caisses d’Al-Hilal après la blessure de Neymar

Al-Hilal ne devrait pas se lamenter de la blessure de Neymar. Car la formation saoudienne verra ses caisses gonflées par la FIFA.

Alors qu’il a eu la patience qu’il fallait pour commencer à voir sa nouvelle recrue estivale sur les terrains de football, Al-Hilal devra encore faire quelques mois sans sa star brésilienne. Ce dernier étant blessé lors du match entre l’Uruguay et le Brésil (2-0).

Neymar absent pour une longue durée

La nuit du mardi à mercredi, le Brésil a courbé l’échine face à son homologue de l’Uruguay dans un match comptant pour la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 de la zone Amérique du Sud. Un match au cours duquel l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone a quitté le rectangle vert en pleurs suite à une blessure après un contact avec Nicolás de la Cruz.

Selon le verdict médical confirmé par la Confédération brésilienne de football (CBF), Neymar Jr souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur et du ménisque du genou gauche. En effet, le joueur qui a rejoint Al-Hilal cet été en provenance du Paris Saint-Germain sera absent des terrains plusieurs mois (six) pour se remettre de sa blessure.

Quand la blessure de Ney profite à Al-Hilal

La formation d’Al-Hilal ne pourrait pas retrouver sa star aussi vite. Mais elle ne devrait pas trop se plaindre. Puisque selon les informations de Marca, l’actuel leader de la Saudi Pro League devrait être indemnisé par la Fédération internationale de football association (FIFA). L’instance dirigée par Gianni Infantino a mis en place un régime d’assurance au profit des clubs à l’échelle mondiale et couvre jusqu’à 7,5 M€ annuels pour un joueur blessé. Cela ne fait pas les affaires de la formation saoudienne, qui a sorti le chéquier (90 millions d’euros) pour s’offrir l’attaquant auriverde cet été.

" La FIFA couvre un an maximum de blessure et le montant de l'indemnisation est limité à 7 500 000 euros, le montant maximum payé par jour pendant lequel le joueur ne peut pas jouer étant de 20 548 euros ", explique Eduardo Carlezzo, associé de Carlezzo Advogados et spécialiste en Droit du sport, rapporté par le média espagnol.

" Le montant total que le programme de la FIFA distribuera chaque année aux clubs en cas de blessures s'élève à 80 millions d'euros. Toute réclamation d'Al-Hilal doit donc être prise en compte dans ces paramètres ", conclut Carlezzo.

En attendant les examens approfondis, Neymar Jr a donné de ses nouvelles. "C'est le verset que j'ai posté avant de partir", a déclaré Neymar. "Dans son cœur, l'homme planifie sa voie, Mais l'Éternel détermine ses pas. Proverbes 16:9 Dieu sait tout... Tout l'honneur et la gloire sont toujours à toi, mon Dieu, quoi que tu dises, j'AI CONFIANCE", a-t-il ajouté.