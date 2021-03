Le cri du coeur de Memphis Depay, vendredi soir, a été entendu par Emmanuel Macron et l’ensemble des dirigeants du football français. Oui, les joueurs étrangers seront autorisés à rejoindre leur sélection nationale dès lundi et ainsi pouvoir quitter l’Union Européenne. Après avoir autoriser les clubs à retenir leurs joueurs étrangers afin d’éviter une septaine à leur retour, la FFF et la LFP ont fait machine arrière comme l’annonce RMC.

Seulement, cette autorisation et cette dérogation de ne pas se mettre à l’isolement au retour en France sera soumis à certaines conditions. En effet, les internationaux de retour de compétition officielle hors Union Européenne avec leur équipe nationale française ou étrangère, sont exemptés de septaine dès lors que le respect d’un strict protocole sanitaire et médical est garanti (bulle + test PCR quotidien au retour en club).

French government can I please join the national team @OnsOranje on Monday. That would be fair since y’all make an exception for the France national team that travels outside of Europe to play games as well!!! @EmmanuelMacron @UEFAcom_fr @OL