La Coupe du monde en cours aux États-Unis, au Mexique et au Canada a été marquée par une vague de changements techniques : 15 sélectionneurs ont été limogés ou ont démissionné, faute d’avoir atteint les objectifs fixés.

Le journal britannique The Guardian revient ci-après sur les coulisses de ces départs.

Tunisie : un double échec technique en peu de temps

La crise a commencé le 14 janvier avec la nomination de Sabri Lamouchi pour succéder à Sami Trabelsi après l’élimination en Coupe d’Afrique des nations. Mais il a été rapidement limogé suite à la cuisante défaite face à la Suède (1-5) lors du match d’ouverture de la phase de groupes de la Coupe du monde.

Après la rencontre, il a commenté : «Nous avons notre fierté, et nous devons réagir.» Dans un communiqué officiel, la Fédération tunisienne de football a confirmé : «La Fédération tunisienne de football annonce la résiliation à l’amiable du contrat liant le sélectionneur Sabri Lamouchi à l’équipe nationale, et lui souhaite plein succès dans la suite de sa carrière professionnelle.»

Son successeur, le Français Hervé Renard, nommé le 16 juin, n’est resté que 18 jours en poste : il a démissionné après avoir échoué à redresser la barre pour des « Aigles de Carthage » qui ont encaissé 12 buts au premier tour. Sur Instagram, Renard a confié : « C’était un honneur pour moi de porter les couleurs de la Tunisie et de vivre cette expérience inoubliable. »

Portugal… Fin du parcours de Roberto Martínez

Le départ de l’Espagnol Roberto Martínez du poste de sélectionneur du Portugal a été confirmé après l’élimination en huitièmes de finale face à l’Espagne. Nommé le 9 janvier 2023 pour succéder à Fernando Santos après l’élimination en Coupe du monde face au Maroc, Martínez a justifié son départ en déclarant : « Je suis venu ici pour gagner la Coupe du monde, et comme je ne l’ai pas gagnée, il n’est pas logique que je reste à mon poste. »

Corée du Sud : une démission sous le feu des critiques présidentielles

Le scénario s’est répété pour l’entraîneur Hong Myung-bo, qui a entamé son deuxième mandat le 8 juillet 2024 : il a présenté sa démission sous le feu de critiques acerbes après les défaites contre le Mexique et l’Afrique du Sud, synonymes d’une élimination amère. Dans un communiqué écrit, il a déclaré : « Le poste de sélectionneur implique une telle responsabilité que tout résultat insuffisant dispense de tout commentaire. »

Le président sud-coréen Lee Jae-myung a répliqué avec sévérité, le réprimandant publiquement : « Quand on nomme un incompétent à la tête d’une équipe, le résultat est aussi prévisible que le jour qui se lève. »

République tchèque… Kirović démissionne en raison des « campagnes médiatiques »

Bien qu’il ait qualifié la République tchèque pour la Coupe du monde via les barrages pour la première fois depuis 2006, Miroslav Kirović a démissionné d’un commun accord le 29 juin, après que son équipe a terminé dernière de son groupe. Dans son communiqué, Kirović a accusé les médias en déclarant : « La campagne médiatique menée à mon encontre, fondée sur une série de demi-vérités et de mensonges, a également contribué à ma décision. »

De son côté, David Tronda, président de la Fédération tchèque, l’a remercié en déclarant : « Il mérite tout mon respect sincère et ma gratitude pour nous avoir menés jusqu’à la phase finale. »

Écosse : Steve Clarke fait ses adieux aux supporters dans une lettre ouverte

Steve Clarke a tiré le rideau sur un mandat entamé en 2019, au cours duquel il a conduit l’Écosse dans trois compétitions majeures. Il a présenté sa démission après l’échec à se qualifier parmi les trois meilleures équipes de la Coupe du monde.

Dans une lettre ouverte adressée aux supporters, il a écrit : « Ce qui m’a procuré le plus de satisfaction, c’est d’avoir vu renaître les liens et la cohésion entre notre équipe nationale et les supporters. »

Ian Maxwell, directeur général de la Fédération écossaise, a ajouté : « C’est lui-même qui a pris la décision de démissionner. Il y a eu quelques réactions hystériques dans le pays, ce qui n’a certainement pas aidé, mais en fin de compte, la décision revient à Steve. »

Uruguay… Bielsa quitte son poste après une longue conférence de presse et exprime de profonds regrets

L’Argentin Marcelo Bielsa a quitté ses fonctions à l’expiration de son contrat de trois ans, après l’élimination de l’Uruguay dès la phase de groupes. Dès sa nomination en mai 2023, il avait pourtant révolutionné l’équipe en écartant la vieille garde.

Lors d’une conférence de presse de 100 minutes, Bielsa a exprimé ses regrets, déclarant : « Je n’ai laissé aucun héritage footballistique en Uruguay. » De son côté, le défenseur Sebastián Cáceres a refusé de dévoiler les coulisses de la réunion d’adieu avec les joueurs, déclarant : « Je ne dirai pas ce qui a été discuté. Cela doit rester entre nous, comme cela aurait dû être le cas depuis le début. »

Croatie… La fin d’une ère pour Zlatko Dalić

Le sélectionneur le plus durable de l’histoire récente du pays, Zlatko Dalić, a quitté son poste à l’issue de son contrat, après l’élimination en seizièmes de finale face au Portugal (1-2).

Dalic a tiré sa révérence en déclarant : « Quand j’ai pris mes fonctions, je n’aurais jamais osé rêver de tout ce que nous accomplirions. » La Fédération croate a réagi par un communiqué émouvant : « Merci pour tout : les victoires, les exploits, les qualifications, les médailles, l’unité, le respect et ton engagement indéfectible à te battre pour la Croatie. »

Ghana : Kiroš démissionne en ligne, le ministre s’y oppose

L’expérimenté sélectionneur Carlos Queiroz a quitté ses fonctions après l’élimination du Ghana par la Colombie en seizièmes de finale, et a publié sur ses réseaux : « Je quitte cette aventure fier de ce que nous avons accompli. »

Cette annonce a toutefois irrité le ministre des Sports, Kofi Adams, qui a rétorqué : « Je n’ai reçu aucune lettre de démission de la Fédération… Il n’a pas été nommé via les réseaux sociaux, donc je ne pense pas qu’il ait démissionné par ce biais. »

Allemagne… Nagelsmann ouvre la voie à une nouvelle ère

Julian Nagelsmann a annoncé son départ de la sélection allemande après l’élimination surprise face au Paraguay en seizièmes de finale, déclarant : « Ma priorité absolue a toujours été la réussite de l’équipe. Après cette amère déception, la sélection mérite une chance de prendre un nouveau départ. »

Le directeur sportif de la Fédération allemande, Rudi Völler, a salué son travail en affirmant : « C’est un excellent entraîneur et il le restera. Je suis convaincu qu’il réussira dans sa future carrière », laissant entendre que Jürgen Klopp était le candidat le plus en vue pour lui succéder.

Mexique… Une fin dramatique pour le troisième mandat de Javier Aguirre

Son troisième mandat s’est conclu sur une défaite crève-cœur face à l’Angleterre (2-3) en huitièmes de finale, après qu’il eut été victime d’une blessure sanglante à la tête, touchée par une canette de bière au Honduras juste avant la Coupe du monde.

Avant de passer le relais à son adjoint Rafael Márquez, Aguirre a confié : « J’aurais aimé faire mes adieux à mon public par une victoire pour que tout le monde soit satisfait. C’est douloureux… très douloureux, mais je n’ai pas grand-chose à dire. Je ne vais pas inventer d’excuses, une défaite reste une défaite. »

Pays-Bas : Koeman démissionne et choisit la vie plutôt que le football

Ronald Koeman a démissionné de son poste de sélectionneur des Oranje après l’élimination aux tirs au but face au Maroc en seizièmes de finale, un match qui lui a valu de vives critiques pour son jeu trop prudent.

Il a confié : « En repensant à mon parcours, je ressens une fierté particulière. Ces dernières années m’ont rappelé qu’il existait, dans la vie, des choses plus importantes que le football. » Marianne van Leeuwen, de la Fédération néerlandaise, a salué son engagement : « Il a tout donné pour la sélection néerlandaise. »

Équateur : Picassisi quitte son poste après un conflit avec les supporters

L’Argentin Sebastián Beccacece a remis sa démission aussitôt après l’élimination en seizièmes de finale face au Mexique (0-2). Malgré une victoire historique sur l’Allemagne, son style défensif lui a valu les critiques des supporters et a précipité son départ.

Il a expliqué : « Mon contrat s’est terminé avec la Coupe du monde… Avec les supporters qui ne me connaissent pas, je n’ai pas réussi à créer de lien. » La Fédération équatorienne l’a remercié pour « son engagement, son dévouement et son professionnalisme tout au long de cette période ».

Jordanie : fin de l’aventure pour Jamal Al-Salamy

Le prince Ali bin Al-Hussein, vice-président de la FIFA, a officialisé le départ de Jamal Al-Salamy de la sélection jordanienne « Al-Nashama », tout en saluant son travail et sa contribution à la qualification historique pour la Coupe du monde 2026.

Sur son compte officiel X, le prince Ali a salué l’apport du technicien après leur entretien : « À l’issue de ma rencontre avec mon cher frère, le capitaine Jamal Al-Salamy, alors que ton aventure avec les Nashama prend fin, nous te remercions pour tes efforts, ton engagement et ta contribution décisive à cet exploit historique qu’est la qualification de notre équipe nationale pour la Coupe du monde. »

Salamy est le premier sélectionneur à avoir qualifié la Jordanie pour la phase finale de la Coupe du monde, mais l’aventure s’est arrêtée net au premier tour avec trois défaites.

Afrique du Sud : Hugo Broos prend sa retraite sur un exploit

Le Belge Hugo Broos, 74 ans, a annoncé qu’il quittait définitivement le banc après avoir mené les « Bafana Bafana » aux seizièmes de finale pour la première fois. Il devient ainsi le quinzième sélectionneur à quitter son poste pendant la Coupe du monde 2026.

Les Sud-Africains ont été éliminés en huitièmes de finale par le Canada, mettant un terme à l’aventure de Bruce, qui aura duré cinq ans à la tête des Bafana Bafana. Il restera comme le sélectionneur le plus âgé de l’histoire à disputer les phases à élimination directe, à 74 ans et 79 jours.