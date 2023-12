La compo du PSG contre Nantes : Le joli coup de Luis Enrique

L'entraîneur du PSG, Luis Enrique a prévu un joli un coup dans son onze contre Nantes ce samedi.

Quatre jours avant le match de la qualification en Ligue des Champions face à Dortmund, le PSG a un test à passer en Ligue 1. Les hommes de Luis Enrique doivent l'emporter face au FC Nantes pour préparer au mieux le duel contre le BVB, mercredi prochain. Et pour y arriver, Luis Enrique a fait des choix judicieux dans son onze titulaire.

Pas de changement en défense pour Luis Enrique

Habitué à ne pas donner trop d'indices sur sa compo, Luis Enrique a quand même fait savoir que le onze contre Nantes ce soir ne serait pas si différent à celui contre Dortmund, mercredi. Privé de Donnarumma, suspendu après son exclusion face au Havre, Luis Enrique devrait miser une nouvelle fois, sur Arnau Tenas dans les buts. Devant le gardien espagnol, l'ancien coach du Barça va aligner une défense à quatre composée de Hakimi, à droite, Danilo et Skriniar dans l'axe et Lucas Hernández, à gauche. De retour dans le groupe parisien après sa blessure avec le Brésil lors de la dernière trêve, Marquinhos devrait démarrer sur le banc.

Luis Enrique teste le système prévu contre Dortmund

De retour également dans le groupe, Warren Zaire-Emery ne devrait pas débuter non plus. Luis Enrique a donc peu d’options dans l’entrejeu avec le forfait de Fabian Ruiz. Ainsi, le technicien espagnol devrait associer Vitinha et Manuel Ugarte devant la défense. Un peu plus haut sur les côtés, le coach du PSG compterait sur Bradley Barcola, gauche et Randal Kolo Muani, à droite. En attaque, Kylian Mbappé devrait être accompagné de Gonçalo Ramos. De retour après une période de blessure, Marco Asensio va devoir attendre encore avant de débuter avec le Paris Saint-Germain. Cette disposition en 4-2-4 de l’équipe par Luis Enrique devrait être la même face au Borussia Dortmund, mercredi prochain, hormis le retour de Gianluigi Donnarumma dans les buts.

L'article continue ci-dessous

La compo attendue du PSG contre Nantes

Tenas – Hakimi, Danilo, Skriniar, Hernandez – Vitinha, Ugarte – Kolo Muani, Ramos, Mbappé, Barcola