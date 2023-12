PSG, le verdict est tombé pour Fabian Ruiz !

Touché face au Havre dimanche, Fabian Ruiz est désormais fixé sur son sort.

Sorti sur civière en début de match face au Havre après un duel aérien, Fabian Ruiz en sait un peu plus sur son état. Et, les nouvelles ne sont pas bonnes pour Luis Enrique et le Paris Saint-Germain.

Fabian Ruiz malchanceux

Alors qu’il s’est imposé ces dernières semaines comme un élément essentiel du PSG en l’absence de Warren Zaire-Emery, Fabian Ruiz va connaitre un coup d’arrêt. Touché à l’épaule contre Le Havre dimanche après un duel aérien, l’Espagnol a été transporté à l’hôpital après avoir été pris en charge par le staff médical dans un premier temps. Luis Enrique avait fait part de son inquiétude juste après la rencontre. « Je ne suis pas certain pour Fabian, il avait très mal », affirmait l’entraineur espagnol en conférence de presse avant de regretter la sortie de Fabian Ruiz. « Je le regrette profondément parce qu’il était en très bonne forme », a-t-il ajouté.

Mauvaise nouvelle pour Fabian Ruiz

Les inquiétudes de Luis Enrique sont avérées. Le verdict est enfin tombé pour Fabian Ruiz. L’international espagnol souffre d’une luxation de l’épaule droite. Si la durée d’indisponibilité de l’ancien joueur de Naples ne sera connue qu’après des examens supplémentaires, il est évident que Fabian Ruiz ne sera pas présent contre le Borussia Dortmund le 13 décembre prochain. Et à en croire RMC, l’Espagnol pourrait ne plus rejouer en 2023.

Gros coup dur pour Luis Enrique

Déjà privé de Warren Zaire-Emery, blessé lors d’un rassemblement avec l’Equipe de France, Luis Enrique va devoir se passer d’un autre milieu de terrain. Alors qu’un choc décisif se profile à l’horizon contre le Borussia Dortmund, l’ancien coach du FC Barcelone est une nouvelle fois, diminué. Luis Enrique ne pourra pas non plus compter sur Marquinhos, blessé avec le Brésil, et Ousmane Dembélé, suspendu. L’Espagnol devra alors trouver la recette pour venir à bout des Allemands et qualifier le PSG en 8es de finale de la Ligue des Champions.