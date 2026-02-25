La compo du PSG contre Monaco : Luis Enrique a concocté une surprise

Le moment de vérité est arrivé pour le Paris Saint-Germain. Ce mercredi soir, dans son enceinte de Parc des Princes, le club de la capitale accueille l'AS Monaco pour le compte des barrages retour de la Ligue des champions. Forts d'un précieux avantage acquis lors de la manche aller en Principauté (victoire 3-2), les hommes de Luis Enrique n'ont plus qu'à terminer le travail pour filer en huitièmes de finale. Pour ce grand rendez-vous européen, le technicien espagnol a dévoilé un onze de départ articulé en 4-3-3 et résolument tourné vers l'offensive. Mais au moment de scruter l'animation, un choix fort a immédiatement interpellé les observateurs, prouvant une fois de plus que l'Asturien adore brouiller les cartes.

Le pari audacieux de l'attaque

La grande surprise de cette composition réside dans l'axe de l'attaque, avec la titularisation de Désiré Doué. Sorti prématurément à la mi-temps face à Metz, l'ancien Rennais a parfaitement récupéré et se voit confier les clés de l'avant-garde parisienne à la place habituellement occupée par Ousmane Dembélé, forfait en raison d'un souci au mollet. Double buteur héroïque au stade Louis-II à l'aller, Doué sera épaulé par un duo de feu pour former un trident très séduisant : Khvicha Kvaratskhelia animera le flanc droit, tandis que Bradley Barcola se chargera de dynamiter le côté gauche.

Un milieu classique et une défense sous tension

Dans l'entrejeu, Luis Enrique a opté pour la continuité malgré les aléas de l'infirmerie. Privé de Fabian Ruiz, blessé, l'entraîneur parisien a logiquement fait appel à Warren Zaïre-Emery. Le titi parisien viendra muscler le cœur du jeu en s'associant à l'indéboulonnable duo portugais composé de Vitinha et João Neves. Cette association garantit l'équilibre et la maîtrise technique nécessaires pour imposer le tempo de la rencontre sans créer de véritable surprise.

Getty Images

Derrière, l'attention se porte inévitablement sur Achraf Hakimi. Malgré son renvoi mardi devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine pour viol, le latéral droit tient bien sa place, Luis Enrique l'ayant jugé psychologiquement apte pour ce choc. Il accompagnera la charnière centrale classique formée par Marquinhos et Willian Pacho. Dans les cages, Matvey Safonov est titularisé, confirmant définitivement qu'il a ravi le statut de gardien numéro un au détriment de Lucas Chevalier.

La solidité comme clé de la qualification

Si le plus dur a été fait sur le Rocher la semaine passée, l'objectif est désormais d'assurer la qualification avec autorité. La véritable clé de cette rencontre résidera dans la capacité du bloc parisien à se montrer hermétique. Avec cinq buts encaissés lors de ses trois derniers matchs, le PSG a affiché une inquiétante perméabilité qui pourrait redonner espoir aux Monégasques. Il faudra absolument retrouver une solide assise défensive pour ne pas trembler au Parc des Princes et confirmer ce succès de l'aller.