Le joueur du PSG Achraf Hakimi renvoyé devant le tribunal pour viol présumé
Accusations contre un joueur du PSG
Selon The Mirror, Hakimi aurait violé une femme de 24 ans à son domicile situé dans le quartier de Boulogne-Billancourt, à Paris, le 25 février 2023. Une enquête a ensuite été ouverte par le parquet de Nanterre. Le jeune homme de 27 ans a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel des Hauts-de-Seine pour répondre d'une accusation de viol.
Hakimi « attend calmement » son procès
Hakimi a réagi à cette nouvelle dans une déclaration publiée sur X : « Aujourd'hui, une accusation de viol suffit à justifier un procès, même si je la conteste et que tout démontre qu'elle est fausse. J'attends sereinement ce procès qui permettra à la vérité d'être révélée publiquement. »
Comme le rapporte Ouest-France, l'avocate du joueur du PSG, Fanny Colin, a déclaré : « Un procès est ordonné en présence d'une accusation qui repose uniquement sur la parole d'une femme qui a fait obstruction à toutes les enquêtes, qui a refusé tous les examens médicaux et les tests ADN, qui a refusé l'utilisation de son téléphone portable, qui a refusé de donner le nom d'un témoin clé. »
« Le coup le plus dur que j'ai jamais subi »
Hakimi a également répondu à ces accusations lors d'une interview accordée à la chaîne française Canal+ en septembre dernier : « Pour moi, c'est la chose la plus difficile qui me soit jamais arrivée. Et la vérité, c'est que c'est le coup le plus dur que j'ai jamais subi. Je pense que cela a été très difficile pour moi, et ça l'est toujours, car quand on répète mensonge après mensonge, ça fait mal. Cela fait mal à ma famille, à mes enfants, qui sont jeunes et ne savent pas ce qu'est Internet ou la lecture. Je sais qu'à un moment donné de leur vie, ils liront des choses, et pour moi, voir que quelque chose a été écrit sur leur père, et en plus, que c'est un mensonge, n'est pas très agréable, et honnêtement, je ne leur souhaite pas cela.
Je crois que c'est mon avocat qui me l'a dit. Nous savions que cela pouvait arriver. Nous sommes calmes. Je sais de quoi on m'accuse. C'est un mensonge. Je sais qui je suis. Je sais que je n'ai rien fait. Et je ne ferais jamais rien de tel. J'ai demandé à parler à la police, à eux, pour expliquer ma version. Chaque fois qu'ils ont eu besoin de moi pour quoi que ce soit... De plus, ils ont mon ADN. Quels que soient leurs besoins, j'étais disponible, contrairement à la personne qui m'accuse, qui n'a pas facilité les choses. Grâce au travail de la police, nous avons pu trouver pas mal d'éléments positifs. La vérité, c'est que je suis serein. Je sais que je suis entre de bonnes mains avec mon avocat. La justice fait son travail, et j'espère que la vérité éclatera bientôt. »
La carrière de Hakimi
Hakimi a débuté sa carrière au Real Madrid avant de passer brièvement par l'Inter Milan, puis de rejoindre le PSG en 2021 pour un transfert de 58 millions d'euros (51 millions de livres sterling/68 millions de dollars). Depuis, l'arrière latéral a inscrit 66 buts en 194 apparitions pour le géant français, remportant la Ligue des champions et quatre titres de Ligue 1.
Au niveau international, Hakimi a accumulé 93 sélections avec le Maroc et a aidé son pays à atteindre la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025, où il s'est incliné face au Sénégal après prolongation.
