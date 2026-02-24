Le joueur du PSG Achraf Hakimi renvoyé devant le tribunal pour viol présumé

Hakimi a également répondu à ces accusations lors d'une interview accordée à la chaîne française Canal+ en septembre dernier : « Pour moi, c'est la chose la plus difficile qui me soit jamais arrivée. Et la vérité, c'est que c'est le coup le plus dur que j'ai jamais subi. Je pense que cela a été très difficile pour moi, et ça l'est toujours, car quand on répète mensonge après mensonge, ça fait mal. Cela fait mal à ma famille, à mes enfants, qui sont jeunes et ne savent pas ce qu'est Internet ou la lecture. Je sais qu'à un moment donné de leur vie, ils liront des choses, et pour moi, voir que quelque chose a été écrit sur leur père, et en plus, que c'est un mensonge, n'est pas très agréable, et honnêtement, je ne leur souhaite pas cela.

Je crois que c'est mon avocat qui me l'a dit. Nous savions que cela pouvait arriver. Nous sommes calmes. Je sais de quoi on m'accuse. C'est un mensonge. Je sais qui je suis. Je sais que je n'ai rien fait. Et je ne ferais jamais rien de tel. J'ai demandé à parler à la police, à eux, pour expliquer ma version. Chaque fois qu'ils ont eu besoin de moi pour quoi que ce soit... De plus, ils ont mon ADN. Quels que soient leurs besoins, j'étais disponible, contrairement à la personne qui m'accuse, qui n'a pas facilité les choses. Grâce au travail de la police, nous avons pu trouver pas mal d'éléments positifs. La vérité, c'est que je suis serein. Je sais que je suis entre de bonnes mains avec mon avocat. La justice fait son travail, et j'espère que la vérité éclatera bientôt. »