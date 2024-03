La compo du PSG contre Monaco : Les choix forts de Luis Enrique

Luis Enrique a pris de fortes décisions dans le onze du PSG pour affronter Monaco, vendredi.

Le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de l’AS Monaco ce vendredi soir en ouverture de la 24e journée de Ligue 1. Une rencontre qui sert de préparation aux Parisiens à quelques jours des 8es de finale retour de la Ligue des Champions face à la Real Sociedad. Une raison assez suffisante pour justifier les choix forts de Luis Enrique dans son onze contre Monaco.

Luis Enrique va innover contre Monaco

Leader de Ligue 1, le PSG (54pts), défie l’AS Monaco (3e, 41pts) qui peut devenir provisoirement son dauphin en cas de victoire ce vendredi. Même si cela n’aura aucune influence sur la position du club parisien au classement, ce dernier doit montrer un visage plus séduisant après avoir été accroché lors de la précédente journée. Ainsi, les Parisiens doivent remporter ce choc contre les Monégasques pour mieux préparer aussi la manche retour des 8es de finale de la C1 face à la Real Sociedad mercredi prochain. Conscient de l’enjeu, Luis Enrique, qui a annoncé il y a une semaine vouloir impliquer tous ses joueurs, a pris de fortes décisions dans son onze avec quelques surprises.

Les grandes décisions de Luis Enrique

Il faudra attendre peut-être encore un peu avant de revoir Keylor Navas dans les buts du PSG. Titulaire indiscutable à ce poste, Gianluigi Donnarumma devrait tenir sa place dans les cages franciliennes ce vendredi. En face de l’Italien, Luis Enrique va aligner quatre défenseurs ayant décidé d’évoluer dans un système de 4-3-3. Toujours indisponible, Marquinhos devrait être remplacé dans l’axe par Lucas Beraldo qui formerait la charnière centrale avec Danilo Pereira. Sur les côtés, Achraf Hakimi devrait tenir sa place à droite tout comme Lucas Hernandez à gauche.

Un nouveau visage en attaque pour le PSG

Dans l’entrejeu, Luis Enrique a prévu quelques changements. Remplaçant le weekend dernier, Warren Zaire Emery devrait démarrer comme titulaire ce soir. L’international français devrait former le trio du milieu de terrain avec Manuel Ugarte et Fabian Ruiz. En attaque, il y aura encore une innovation du technicien espagnol. Titulaire face à Rennes, Ousmane Dembélé devrait laisser sa place à Kang-In Lee contre Monaco ce vendredi. Malgré un changement de statut aux yeux de Luis Enrique, Kylian Mbappé devrait débuter en compagnie du Sud-Coréen et de Bradley Barcola en attaque.

La compo attendue du PSG contre Monaco

Donnarumma - Hakimi, Danilo Pereira, Beraldo, Hernandez - Ugarte, Ruiz, Zaïre-Emery - Lee, Mbappé (cap), Barcola.