La compo du PSG contre Lille : Le onze inattendu de Luis Enrique

Lille vs Paris Saint-Germain

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, va aligner un onze surprenant contre Lille, dimanche.

Le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du LOSC, ce dimanche soir, à l’occasion de la troisième journée de Ligue 1. Une rencontre qui servira de premier gros test pour les Parisiens qui devront confirmer leur grande forme contre un gros calibre du championnat. Conscient de l’enjeu de ce match, Luis Enrique a fait des choix forts dans sa compo contre les Dogues, ce soir.

Le PSG face à son premier gros rendez-vous

C’est l’heure de la confirmation pour le PSG. Après deux victoires consécutives contre Le Havre (1-4) et Montpellier (6-0), le club de la capitale devra enchainer face à un cador, ce dimanche. En plus, une victoire contre Lille permettrait aux Parisiens d’asseoir leur domination en tête du classement avant la trêve internationale. En tout cas, Luis Enrique, lui, ne veut rien laisser passer et va aligner sa meilleure équipe contre les Dogues.

Luis Enrique innove en défense

Comme depuis le début de saison, le PSG va évoluer dans un système de 4-3-3 ce soir. Dans les buts, Gianluigi Donnarumma a toujours la confiance de Luis Enrique. En défense, rien ne devrait changer dans l’axe avec la présence de William Pacho aux côtés de Marquinhos. A gauche, par contre, Lucas Beraldo devrait pallier l’absence de Lucas Beraldo alors qu’Achraf Hakimi, lui, reste intouchable à droite.

Luis Enrique ne change rien en attaque

Dans l’entrejeu, Luis Enrique semble avoir trouvé sa meilleure combinaison en ce début de saison. Ainsi, Joao Neves, en grande forme, devrait, une fois encore, accompagner Warren Zaire-Emery et Vitinha au milieu de terrain. En attaque, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola devraient occuper les ailes comme lors du dernier match. Et justement, Luis Enrique devrait reconduire Marco Asensio à la pointe dans un rôle de faux 9.

La compo attendue du PSG contre Lille

Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Beraldo - Zaïre-Emery, Neves, Vitinha - Dembélé, Asensio, Barcola