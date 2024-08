Lille - PSG : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Lille et le PSG seront aux prises, dimanche, pour le compte de la 3e journée de Ligue 1. Avec la place de leader en ligne de mire.

La troisième journée de la Ligue 1 va connaitre son épilogue avec de nouvelles affiches alléchantes, ce dimanche. L’une des ces affiches opposera dans la soirée, le LOSC au Paris Saint-Germain. Une rencontre entre deux équipes en forme en ce début de saison qui promet du spectacle.

Lille - PSG, un match test pour les deux cadors

Après ses deux premières victoires contre Reims (0-2) et Angers (2-0), Lille va tenter de poursuivre sur bonne lancée face au PSG. C’est d’ailleurs le premier gros test des Dogues qui vont disputer leur 7e match en ce début de saison. Le LOSC était, en effet, engagé en barrages de la Ligues des Champions. Qualifié malgré sa défaite contre le Slavia Prague lors de la manche retour, Lille peut se concentrer sur la Ligue 1, à présent, avant la phase de poules de la C1.

Le PSG est l’équipe en très grande forme en ce début de saison. Après une victoire laborieuse contre Le Havre (1-4), les Parisiens ont étrillé Montpellier lors de la deuxième journée (6-0). Pour les hommes de Luis Enrique, c’est également le premier gros test de la saison en Ligue 1. Le Paris Saint-Germain devra alors en profiter pour asseoir sa domination en tête du classement avant la trêve internationale.

Horaire et lieu du match

Lille – PSG

3e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Pierre-Mauroy

A 20h45 française

Les compos probables du match Lille - PSG

Lille : Chevalier – Meunier, Diakité, Aleksandro, Gudmundsson – André, Cabella, Gomes – Haraldsson, David, Zhegrova

PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Beraldo – Joao Neves, Zaire-Emery, Vitinha – Dembélé, Marco Asensio, Barcola

Sur quelle chaîne suivre le match Lille - PSG ?

La rencontre entre le LOSC et le Paris Saint-Germain sera à suivre ce dimanche 1er septembre 2024 à partir de 20h45 sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV.