La prédiction surprenante de Pascal Dupraz sur le PSG et l’OM

Pascal Dupraz s’est exprimé sur un éventuel duel à distance entre le PSG et l’OM cette saison, dimanche.

Le Paris Saint-Germain va clôturer la troisième journée de Ligue 1 ce dimanche avec un choc contre Lille. La pression est surtout sur les Parisiens qui doivent récupérer leur fauteuil de leader avant la trêve internationale. Un fauteuil occupé provisoirement par l’Olympique de Marseille après sa victoire contre Toulouse, samedi. Si cela annonce un duel à distance entre le PSG et l’OM, Pascal Dupraz pense savoir comment cela va se terminer entre les deux équipes.

Pascal Dupraz prédit un duel serré le PSG et l’OM

L’OM a enregistré sa deuxième victoire de la saison face au Téfécé, samedi (1-3). Un résultat qui permet au club phocéen de remonter provisoirement en tête du classement avec ses 7 points sur 9 possibles. Mais Marseille sait qu’il a moins de chances de demeurer à cette place au terme de cette première journée de Ligue 1 avec le PSG qui affronte Lille, ce soir. Pour autant, Pascal Dupraz estime que l’écart entre les deux équipes s’est considérablement réduit et que l’OM peut bien titiller Paris cette saison.

« J’ai répertorié 6 facteurs qui me laissent penser que le gouffre abyssal a été réduit entre Marseille et le PSG. Le premier, c’est l’entraîneur Roberto De Zerbi, qui a un projet de jeu, qui a participé au recrutement, et qui a donc obtenu les joueurs qu’il voulait. Parmi les recrues, il y a Greenwood, qui a marqué 5 buts, qui est en feu, mais ils ont aussi des joueurs de grand niveau comme Hojbjerg. Et c’est ce qui manquait au milieu de terrain pour la transition, selon moi, à Marseille », lance l’ancien entraineur de Toulouse sur les Grandes Gueules du Sport de RMC.

Les conseils de Pascal Dupraz aux supporters de l’OM

Selon Pascal Dupraz, l’Olympique de Marseille sera un adversaire sérieux pour le Paris Saint-Germain dans la course au titre cette saison. Mais s’il a énuméré les raisons qui lui donnent cette certitude, le technicien français pense que le club phocéen n’a pas encore toutes les armes à son actif. D’après Pascal Dupraz, l’OM aurait plus de chances dans la bataille du titre si les supporters venaient à être patients avec les joueurs, notamment Elye Wahi.

« L’impact que l’OM peut aussi avoir sur ses résultats, c’est le Vélodrome. Mais mon interrogation, c’est la suivante : est-ce que le Vélodrome, réputé pour sa ferveur, va être patient avec Wahi ? Parce que contre Reims, il a empêché son équipe de gagner en manquant au moins 3 occasions nettes, et il est sorti sous les sifflets. Si le Vélodrome est au diapason de son entraineur et sait être patient, alors Marseille va être imbattable, aussi, à domicile », explique-t-il.