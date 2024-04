La compo du PSG contre l’OL : Luis Enrique a tranché pour Mbappé

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, a tranché sur la titularisation de Kylian Mbappé contre l’OL, dimanche.

Le Paris Saint-Germain reçoit l’Olympique Lyonnais dimanche soir en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Une rencontre qui devrait permettre au PSG (1er, 63pts) d’accroître son avance en tête du championnat. De son côté, l’OL (8e, 41pts) devrait profiter de l’occasion pour se rapprocher encore plus des places européennes. Du côté parisien par contre, c’est la présence en début de match de Kylian Mbappé qui sera beaucoup scrutée. Une question sur laquelle Luis Enrique a tranché dans son onze contre les Rhodaniens.

Getty Images

Le PSG veut enchainer en Ligue 1

Après sa qualification en demi-finale de Ligue des Champions mardi, le PSG est de retour sur la scène domestique où il doit confirmer sa suprématie. Le club parisien affronte l’OL, son prochain adversaire en finale de Coupe de France. C’est donc un match test pour les hommes de Luis Enrique qui jouent leur demi-finale aller de C1 dans dix jours (1er mai vs Dortmund). Face aux Gones, Luis Enrique devrait aligner son équipe-type à quelques exceptions près.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Luis Enrique innove en défense

Le PSG va évoluer en 4-3-3 contre l’OL comme à l’accoutumée. Dans les buts, c’est Gianluigi Donnarumma qui a encore les faveurs de Luis Enrique. En défense, Marquinhos qui sera décoré ce soir par le club parisien, devrait être titulaire aux côtés de Danilo Pereira, sur le banc contre le Barça. A droite, Luis Enrique devrait reconduire Achraf Hakimi. A gauche, Lucas Beraldo devrait retrouver du temps de jeu aux dépens de Lucas Hernandez et de Nuno Mendes, mis au repos.

Getty Images

La décision de Luis Enrique sur Kylian Mbappé

Dans l’entrejeu, Luis Enrique devrait faire une nouvelle modification par rapport au match contre le Barça. Entré en cours de jeu face aux Blaugranas, Kang-In Lee devrait débuter d’entrée face aux Gones. Le milieu de terrain sud-coréen devrait être associé à Warren Zaire-Emery et à Vitinha. En attaque, on se demandait toujours si Luis Enrique va appliquer sa nouvelle règle Mbappé. Ça ne devrait pas toutefois pas être le cas puisque Kylian Mbappé devrait être titulaire contre l’OL ce soir. Le Bondynois devrait animer l’attaque du PSG en compagnie d’Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola.

Getty

La compo attendue du PSG contre l’OL

Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Danilo, Beraldo- Zaïre-Emery, Vitinha, Lee - Dembélé, Mbappé, Barcola