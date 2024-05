La compo du PSG contre l'OL : La forte décision de Luis Enrique sur Mbappé

L’entraineur du PSG, Luis Enrique, a fait un choix fort sur Kylian Mbappé pour le choc contre l’OL, samedi.

Le Paris Saint-Germain affronte l’Olympique Lyonnais samedi soir en finale de la Coupe de France. L’occasion pour le club parisien de valider un troisième titre cette saison et rafler ainsi tout sur le plan national. Face à une équipe lyonnaise libérée de la pression d’une Coupe d’Europe et surmotivée, Luis Enrique va aligner son équipe-type. Toutefois, c’est le temps de jeu accordé à Kylian Mbappé qui sera beaucoup scruté. Et, Luis Enrique a déjà tranché sur son cas dans son onze.

Le triplé en vue pour le PSG

Eliminé de la Ligue des Champions, le PSG ne veut rien laisser sur la scène nationale. En plus donc du Trophée des Champions et de la Ligue 1, le club de la capitale pourrait ajouter la Coupe de France à son palmarès cette saison. D’ailleurs, ça fait même trois ans que ce 15e titre dans la compétition échappe au PSG qui ne veut pas laisser passer sa chance cette fois-ci. Ce qui explique pourquoi Luis Enrique a aligné son équipe-type face aux Gones tout en tranchant sur le cas Mbappé.

Luis Enrique reconduit ses hommes forts en défense

Le PSG sera en 4-3-3 face à Lyon comme à son habitude. Dans les buts, Gianluigi Donnarumma devrait logiquement tenir sa place. En défense, Luis Enrique devrait lancer une charnière centrale composée de Marquinhos et Lucas Beraldo. A droite, Achraf Hakimi a toujours les faveurs de l’entraineur asturien qui devrait titulariser Nuno Mendes sur le côté gauche de la défense.

Le choix fort de Luis Enrique sur Mbappé

Dans l’entrejeu, ce sera du classique pour le PSG. Luis Enrique devrait reconduire son trio habituel en Ligue des Champions. Ainsi, Warren Zaire-Emery, Vitinha et Fabian Ruiz devrait débuter d’entrée. En attaque, Luis Enrique a pris une décision forte pour la der de Kylian Mbappé avec le PSG. L’international français devrait être titulaire comme l’a assuré le technicien espagnol en conférence de presse, vendredi. Le Bondynois devrait être accompagné de Bradley Barcola et Ousmane Dembélé dans l’animation offensive du PSG face aux Gones.

La compo attendue du PSG contre l’OL

Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz - Dembélé, Mbappé, Barcola