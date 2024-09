La compo de Lyon contre Marseille : Le onze inattendu de Pierre Sage

L’entraineur de Lyon, Pierre Sage, va aligner un onze surprenant contre Marseille, dimanche.

C’est le grand jour ! L’Olympique Lyonnais reçoit ce dimanche, l’Olympique de Marseille en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. Un premier Olympico de la saison qui comporte plusieurs enjeux des deux côtés. Du côté de Lyon, on compte mettre fin à la bonne dynamique de l’OM en ce début de saison. C’est dans ce sens que Pierre Sage a décidé d’aligner une équipe capable de freiner et de faire tomber les Marseillais.

Getty

Lyon veut jouer un sale coup à Marseille

Démarré depuis plusieurs jours dans les médias et sur les réseaux sociaux, l’Olympico va enfin livrer son verdict, ce soir. 13e de Ligue 1, l’OL (4pts) veut profiter du choc contre son plus grand rival pour poursuivre sa remontée au classement. Une victoire lyonnaise permettrait aux Gones d’engranger de la confiance avant leur entrée en lice en Ligue Europa contre l’Olympiakos, jeudi prochain. En tout cas, Pierre Sage a un plan infaillible pour dompter Marseille, ce soir.

L'article continue ci-dessous

Pierre Sage reconduit ses hommes de confiance en défense

On ne change pas l’équipe qui gagne, dit-on, mais à l’OL, on ne change pas celle qui défend mieux. Après le premier clean sheet de la saison dimanche dernier (0-0 vs Lens), Pierre Sage devrait reconduire son 3-5-2 contre l’OM, ce soir. Ainsi, Clinton Mata, Duje Caleta-Car et Moussa Niakhaté devraient encore monter la garde devant Lucas Perri, titulaire dans les buts. Dans les rôles de pistons, Ainsley Maitland-Niles devrait reprendre son couloir droit tout comme Abner Vinicius sur le côté gauche.

La grande décision de Pierre Sage pour son attaque

Dans l’entrejeu par contre, il y aura un changement important. Arrivé il y a quelques jours avec le statut de joker, Jordan Veretout devrait débuter face à son ancien club, ce soir. L’international français devrait prendre la place de Maxence Caqueret aux côtés de Nemanja Matic au milieu de terrain. Outre l’entrejeu, Pierre Sage va aussi innover en attaque. Attendu fortement cette saison, le duo Alexandre Lacazette – Georges Mikautadze devrait avoir une nouvelle chance de s’illustrer, ce dimanche.

Getty

La compo attendue de Lyon contre Marseille

Perri - Mata, Caleta-Car, Niakhaté - Maitland Niles, Veretout, Matic, Tolisso, Abner - Mikautadze, Lacazette