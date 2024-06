Croatie – Italie : la Nazionale qualifiée sur le fil (1-1)

La Croatie et l’Italie étaient aux prises lundi, pour le compte de la troisième journée de l’Euro 2024. Score final, 1-1.

La Croatie et l’Italie s’affrontaient lundi, à l’occasion de la troisième journée de l’Euro 2024. Aux bords de l’élimination, la Squadra Azzurra trouvait les ressources pour égaliser dans les derniers instants et passe au prochain tour.

La Croatie et l’Italie dos à dos

La Croatie affichait ses intentions dès le coup d’envoi et se projetaient en avant avec le ballon. Les Croates lançaient d’ailleurs la première alerte avec une frappe surprenante de Luka Sucic, détournée en corner par Gianluigi Donnarumma (5e). L’Italie parvenait à s’extirper du bloc haut croate et s’offraient quelques fulgurances mais manquait de réussite à l’image de la tête de Lorenzo Pellegrini, qui fuyait le cadre (11e).

La Croatie avait certes la possession mais c’est la Squadra Azzurra qui s’offrait une nouvelle grosse occasion avec une tête de Retegui qui passait à quelques centimètres des cages de Livakovic (21e). Le gardien croate sortait ensuite une grosse parade devant Bastoni, qui allait marquer sur un coup de tête après un centre de Barella (27e). Les Italiens insistaient mais Pellegrini butait aussi sur Livakovic, non surpris par sa frappe (36e). Les deux équipes rentraient aux vestiaires sur un score nul et vierge.

Zaccani délivre la Nazionale

Au retour des vestiaires, les Croates mettaient encore la pression d’entrée sur le camp italien. Ce qui leur permettait de s’offrir un penalty après une faute de main de Davide Frattesi. Penalty qui sera raté par Luka Modric qui butait sur Donnarumma (54e). Juste après son échec, le milieu de terrain du Real Madrid profitait d’un renvoi par le gardien du PSG pour envoyer le ballon au fond des filets (1-0, 55e). Douchés par ce but, les Italiens, bien aidés par les nouveaux entrants, prenaient le jeu à leur compte et mettaient le danger sur le camp croate. Mais ils manquaient de toujours de réussite comme sur la tête de Bastoni qui ne trouvait pas le cadre (61e).

Regroupés derrière, les Croates repoussaient toutes les attaques de la Nazionale. Montés très haut, les Italiens se faisaient découvrir et n’étaient sauvés que par le manque de justesse de la Croatie. A force d’insister, l’Italie parvenait à égaliser au bout du temps additionnel grâce à un enroulé de Zaccanni (1-1, 90+8). Un but qui qualifiait la Nazionale (4pts) pour les 8es et éliminait par la même occasion, les Vatreni, qui terminent avec deux points.

Un sans-faute pour la Roja

Dans l’autre match du groupe B, l’Espagne s’est imposé face à l’Albanie grâce à un but de Ferran Torres en première mi-temps (13e). Avec cette victoire, la Roja prend neuf points sur neufs et confortent sa première place. L’Albanie, avec un point, est éliminée.