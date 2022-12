La compo de la France face à l’Argentine : Deschamps a fait son choix pour la défense centrale

Le sélectionneur français, Didier Deschamps, a opéré des choix forts pour son onze de départ face à l’Argentine.

C’est le Jour J. La France va se mesurer à l’Argentine ce dimanche en finale de la Coupe du Monde. Le rendez-vous d’une vie pour les Tricolores et qu’ils vont pouvoir aborder avec l’ensemble de leurs éléments.

Deschamps préfère Upamecano à Konaté

Les Bleus seront en effet au complet pour ce choc face à l’Albiceleste. Et ayant tous ses joueurs à sa disposition, Didier Deschamps a fait le choix de garder sa formule privilégiée. L’équipe tricolore opérera en 4-4-2, et avec ceux qui ont cumulé le plus de minutes depuis l’entame de la compétition.

Absents de la demie contre le Maroc (2-1) pour cause de syndrome viral, Adrien Rabiot et Dayot Upamecano vont retrouver leur place dans l’équipe de départ. Il y avait un doute concernant la présence de l’arrière du Bayern suite à la bonne rentrée d’Ibrahima Konaté face aux Lions de l’Atlas, mais DD a choisi finalement de faire confiance à l’ancien valenciennois. Il sera évidemment accompagné en défense par Raphaël Varane.

Sur les côtés, on retrouve les latéraux Jules Koundé et Théo Hernandez, inamovibles depuis l’entame de la phase à élimination directe de la compétition. Dans les bois, c’est bien sûr Hugo Lloris qui gardera la cage et fêtera sa 145e sélection.

Giroud est bien là

L’autre doute qu’il y avait concernant l’équipe de France c’était la titularisation ou pas d’Olivier Giroud. Le meilleur buteur de l’histoire des Bleus ressentait des douleurs à un genou. Une blessure bénigne qui ne l’empêchera pas de tenir sa place. Il sera bien sur la pelouse de Lusail à 16h pour mener l’attaque des Bleus.

Sur les côtés, le Milanais sera de nouveau soutenu par Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Une grosse attente pèse sur l’attaquant du PSG. Ce dernier pourrait profiter de cette finale pour mettre tout le monde d’accord et rejoindre le cercle des plus grands joueurs de l’histoire.

Dans l’entrejeu, Antoine Griezmann est fidèle aux postes et va encore chercher à sortir un grand match, en se dédoublant dans les quatre coins du terrain. Au poste de récupérateur, c’est encore Aurélien Tchouaméni qui est choisi. L’ancien bordelais aura été le seul français à jouer d’entrée tous les matches de cette Coupe du Monde.

Le onze de départ français :

Lloris ; Varane, Upamecano, Koundé, T. Hernandez ; Tchouaméni, Griezmann, Rabiot ; Mbappé, O. Dembélé, Giroud.