Avec deux Coupes du Monde, Mbappé rejoindra Messi, Maradona et Pelé dans le débat sur le plus grand de tous les temps

Kylian Mbappé n'a que 23 ans et pourtant il pourrait soulever le trophée suprême pour la deuxième fois dimanche.

Comme l'a souligné Mike Tyson, tout le monde a un plan jusqu'à ce qu'il reçoive un coup de poing en pleine figure. C'est une histoire similaire avec Kylian Mbappé.

Comme ses adversaires l'ont constamment avoué au cours des quatre dernières semaines, rien ne vous prépare à ce que vous vivez en l'affrontant.

"Je l'avais évidemment vu plusieurs fois à la télévision, mais il y a une grande différence entre le regarder et l'affronter", admet un Piotr Zielinski visiblement en état de choc. "Sur le terrain, il semble encore plus inarrêtable. C'est un extra-terrestre !"

Matty Cash, quant à lui, avait fait tous ses devoirs - et s'est quand même fait remonter les bretelles. "J'ai passé l'après-midi à regarder ses vidéos et je savais que ce serait un test difficile", a-t-il confié. "Mais quand il reçoit le ballon, qu'il s'arrête et se déplace, c'est la chose la plus rapide que j'aie jamais vue. Je regarde les vidéos en étant allongé dans mon lit ! Dans la vraie vie, il me brûle les jambes - c'est toute la différence."

Pas étonnant, donc, que Cash ait fait des pieds et des mains pour se procurer le maillot de Mbappé après la défaite de la Pologne en huitièmes de finale contre la France. Il l'a gardé dans le coffre-fort de sa chambre d'hôtel, où le maillot de Lionel Messi - acheté lors des phases de groupes - occupait déjà une place de choix.

Il est facile de comprendre pourquoi Cash considère les maillots comme des biens si précieux. Il a eu la chance d'obtenir les souvenirs les plus convoités après avoir affronté les deux meilleurs joueurs du monde lors du même tournoi.

Cette opportunité ne se représentera jamais car sont deux superstars à des stades très différents de leurs carrières respectives. Cela dit, ce dimanche, elles vont se rencontrer en finale de la Coupe du monde.

Tyson n'a jamais pu affronter Ali pour le titre de champion des poids lourds. LeBron James n'a jamais affronté Michael Jordan en finale de la NBA. Et ne vous y trompez pas : Mbappé contre Messi au Qatar est un match aux proportions sportives comparables.

Messi a déjà fait suffisamment de choses lors de ce tournoi pour montrer précisément pourquoi il est considéré depuis longtemps comme le plus grand joueur de tous les temps. Mais Mbappé est assez bien placé pour détrôner l'Argentin dans les années à venir. Deux titres mondiaux à l'âge de 23 ans, ce serait sensationnel. Nous parlons ici du nouveau héritier de Pelé en matière de Coupe du Monde.

En Russie en 2018, Mbappé est devenu le joueur le plus jeune à marquer en finale depuis l'icône brésilienne. "Bienvenue au club", lui a lancé Pelé sur les médias sociaux après la victoire 4-2 de la France sur la Croatie.

À Qatar en 2022, l'ailier tricolore a porté son total de buts à neuf. Aucun joueur n'a jamais inscrit autant de buts à un si jeune âge. S'il maintient ce rendement, le Bondynois va très effacer la marque de Miroslav Klose, qui en compte 16.

Il a encore au moins deux tournois planétaires à disputer potentiellement, après tout. Il n'aura que 31 ans en 2030. C'est vraiment incroyable tout ce qu'il a accompli sur cette scène à un si jeune âge. Il a déjà marqué plus de buts en Coupe du monde que Cristiano Ronaldo (8) et il n'est qu'à deux longueurs de Messi (11).

Il y a, bien sûr, des interrogations constantes concernant le caractère de Mbappé, des craintes qu'il ne réalise pas tout son potentiel parce que son égo le rend parfois incontrôlable.

Dani Alves a été la dernière personnalité à souligner que son ancien coéquipier du Paris Saint-Germain n'a pas encore appris ce que signifie être un joueur d'équipe. "Mbappé est un phénomène qui n'a pas encore compris que ceux qui jouent avec lui en attaque sont de plus grands phénomènes que lui", a déclaré le Brésilien à la Gazzetta dello Sport. "Un grand joueur doit toujours savoir et comprendre avec qui il joue, vos coéquipiers enrichissent vos qualités".

Cependant, pour la France, Mbappé est la star incontestée de l'équipe et personne ne remet en question son statut.

Olivier Giroud est le parfait allié de l'attaquant, ce qui fait du retrait de Karim Benzema pour cause de blessure une sorte de bénédiction déguisée, tandis que l'incroyable apport d'Antoine Griezmann lui offre une liberté de mouvement d'un point de vue défensif, lui permettant de se concentrer exclusivement sur ce qu'il fait de mieux.

Il convient également de noter que Didier Deschamps a toujours refuté l'idée que Mbappé était un joueur égoïste. En effet, lors de ce même tournoi, le sélectionneur de l'équipe de France s'est insurgé contre une question sur la gestion de Mbappé qui, selon lui, insinuait qu'il devait garder le joueur sous contrôle.

"Sa forme physique est bonne donc nous n'avons pas besoin de gérer cela, donc vous dites que nous devons gérer son ego ?" a demandé un DD visiblement irrité. "Qu'est-ce que vous en savez ? Je le sais, mais vous ne le savez pas. Kylian n'a pas un gros ego, ce n'est pas vrai. C'est un joueur clé mais c'est un joueur d'équipe. Bien sûr, c'est une star mais il n'a plus 18 ans, il est plus expérimenté". Il est certainement plus concentré sur l'objectif commun qui est de remporter la Coupe du monde.

Mbappé lui-même a admis que le tournoi était devenu une "obsession" pour lui, qu'il avait bâti toute sa saison, "mentalement et physiquement", autour de Qatar 2022. Il a même refusé de parler à la presse pendant la phase de groupe, tant il était déterminé à éviter toute distraction possible. "Ce n'était rien de personnel contre les journalistes, rien contre les gens", a-t-il expliqué. "C'est juste que j'ai toujours ce besoin de me concentrer sur ma compétition et quand je veux me concentrer sur quelque chose, je dois le faire à 100 % et ne pas gaspiller d'énergie sur autre chose."

Quoi que l'on pense de cette approche, elle a certainement porté ses fruits pour lui. Et pour la France. Comme Deschamps l'a souligné, il a fait parler de lui sur le terrain, contribuant directement à sept buts lors du parcours de son pays jusqu'à la finale. "Je savais qu'il serait être prêt pour cette Coupe du monde. C'est sa compétition", s'enthousiasme le sélectionneur français.

C'est en tout cas ce qu'il a ressenti pendant la phase de groupe. Aujourd'hui Messi menace cependant de ravir le trophée suprême à son collègue de club après avoir illuminé la phase à élimination directe.

Le décor est donc parfaitement planté pour une rencontre véritablement titanesque entre les deux meilleurs joueurs de la Coupe du monde. Le Soulier d'or et le Ballon d'or seront tous deux en jeu à Lusail.

Une victoire de l'Argentine permettrait à Messi de mettre fin au débat sur le titre de meilleur joueur du monde. Une victoire de la France, en revanche, ferait entrer Mbappé dans un cerclé très fermé. Et dans le débat concernant le meilleur joueur de tous les temps. À seulement 23 ans.