Équipe de France : Didier Deschamps pourrait chambouler son onze

Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France, serait en train de préparer un joli coup tactique pour la finale.

Il ne reste plus qu’une seule et unique marche à grimper pour les Bleus. En cas de succès, ils garderont leur titre de Champions du Monde pour quatre années supplémentaires. Un exploit réalisé à deux reprises seulement dans l’histoire du football mondial. Italie en 1934 et 1938 puis Brésil en 1958 et 1962.

Vers une surprise en attaque ?

Les coéquipiers de Kylian Mbappé affronteront l’Argentine, ce dimanche à 16h00 au stade Lusail, en finale de la compétition. Un duel au sommet entre deux visions du football différentes.

Favoris pour remporter un deuxième titre consécutif, les Tricolores ont largement justifié leur statut après trois semaines de compétition. Diminuée par les blessures, l’équipe de France a réussi à franchir les paliers un à un.

Didier Deschamps a dû composer avec l’absence de plusieurs éléments. Karim Benzema et Lucas Hernandez sont les derniers à avoir quitté le navire pour cause de blessures. Désormais, c’est un virus qui pénalise l’équipe de France.

A 24 heures de la grande finale contre l’Argentine, Didier Deschamps a pu compter sur l’ensemble de son groupe pour une dernière séance de travail. Selon les informations de RMC Sport, le technicien français pourrait titulariser Marcus Thuram sur le coté gauche et Kylian Mbappé en pointe.

Olivier Giroud, le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France, se retrouverait sur le banc. Une hypothèse suite à la mise en place tactique de Didier Deschamps à la veille du match.

Ce pourrait aussi être un coup de bluff de DD. Enlever le buteur du Milan AC sur son échiquier, sans qu’il n’y ait aucun souci majeur, serait une très grosse surprise.

Le onze probable de l’équipe de France pour la finale :

Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez - Tchouaméni, Griezmann, Rabiot - Dembélé, Giroud, Mbappé