La compo de l’OM contre Strasbourg : Gattuso procède à plusieurs changements

L’entraineur marseillais, Gennaro Gattuso, a modifié complètement son onze de départ pour la réception de Strasbourg.

Dans le cadre de la 18e journée de Ligue 1, l’OM reçoit Strasbourg ce vendredi soir au Vélodrome. Pour cette opposition, Gennaro Gattuso a changé son onze de départ. Des choix forcés de sa part, mais pas que.

Première pour Onana

L’entraineur italien a opéré une décision forte en lançant d’entrée sa nouvelle recrue Jean Onana. L’ancien joueur de Besiktas est placé dans l’entrejeu aux côtés des autres milieux défensifs que sont Geoffrey Kondogbia et Jordan Veretout.

Les Marseillais se produisent dans un schéma en 3-5-2, qui leur a bien réussi à la fin de l'année dernière. Les postes des pivots seront occupés par Renan Lodi et Jonathan Clauss. Ce dernier garde la confiance de son entraineur malgré le fait qu’il soit annoncé comme potentiellement sur le départ.

Un OM expérimental

L’attaque olympienne sera composée du duo Aubameyang – Vitinha. En l’absence de Sarr, de Harit et de Ndiaye, les choix sont limités dans ce secteur.

Pour la défense, Samuel Gigot et Leonardo Balerdi gardent leurs postes. Ils seront accompagnés du jeune ivoirien Bamo Meité. Ce dernier jouera en gros, en l’absence de Chancel Mbemba.

A noter qu’en plus des joueurs partis à la CAN, Marseille est aussi privé de Valentin Rongier et de Joaquin Correa (blessés). Mughe ne peut pas non plus jouer pour des raisons administratives.