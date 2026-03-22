La compo de l'OM contre Lille : Des choix inattendus de Habib Beye

L'Olympique de Marseille s'apprête à disputer un véritable tournant de sa saison. Ce dimanche à 17h15, les Olympiens accueillent Lille pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Ce match "primordial", comme l'a souligné l'entraîneur en conférence de presse, offre une occasion en or d'éloigner un rival direct et d'accroître ses chances de podium. Pourtant, malgré une série probante de trois victoires consécutives en championnat qui a permis de redresser la tête, Habib Beye a choisi de ne pas reconduire l'équipe qui vient de s'imposer face à Auxerre.

Face aux nombreuses incertitudes défensives, le coach franco-sénégalais opte pour la continuité dans la nouveauté. Privé de Nayef Aguerd, toujours en convalescence après son opération, et malgré le retour de Leonardo Balerdi dans le groupe, le technicien fait un choix fort : il maintient la charnière centrale inédite composée de Benjamin Pavard et du jeune CJ Egan-Riley. Sur les côtés, Timothy Weah et Facundo Medina complètent cette arrière-garde chargée de museler l'attaque des Dogues, qui se présentent fatigués après leur retour d'Angleterre jeudi soir. Gerónimo Rulli conserve logiquement sa place dans les buts.

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Gouiri préféré à Aubameyang

Au milieu de terrain, l'absence d'Arthur Vermeeren, forfait pour ce choc, profite à Geoffrey Kondogbia. Bien qu'il n'ait pas donné toutes les garanties récemment, l'international centrafricain est préféré pour débuter la rencontre aux côtés de l'indéboulonnable Pierre-Emile Höjbjerg, qui a récemment insisté sur l'importance capitale de ce match. Himad Abdelli, lui, demeure porté disparu. Devant ce double pivot, c'est Quinten Timber qui évoluera dans une position légèrement plus haute pour animer le jeu olympien.

C'est sur le front de l'attaque que réside la plus grande surprise de cette composition. Alors que le coach avait évoqué la possibilité d'associer Amine Gouiri et Pierre-Emerick Aubameyang, touché à la cheville dans la semaine, il a finalement tranché : c'est l'international algérien, buteur salvateur le week-end dernier, qui débutera à la pointe de l'attaque. Le vétéran gabonais s'assiéra sur le banc au coup d'envoi. Pour épauler Gouiri, Mason Greenwood, intouchable, et Igor Paixão, incontournable sur le flanc gauche, complètent ce trio offensif chargé de faire trembler les filets lillois.