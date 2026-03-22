Marseille - Lille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le sprint avant la trêve internationale s’accélère. Ce dimanche, l’Olympique de Marseille accueille le LOSC Lille pour un duel qui pèse lourd dans la course à l’Europe. Les dynamiques se croisent, les ambitions aussi. Sur la Canebière, personne ne veut lâcher.

Un OM en pleine confiance - Lille reste dans la course

Depuis plusieurs semaines, Marseille affiche un tout autre visage. L’équipe dirigée par Habib Beye avance avec certitude. Trois victoires de suite en Ligue 1. Une série qui relance tout.

Le club phocéen grimpe à la troisième place. L’objectif ne change pas : rester sur le podium. Le groupe joue libéré, mais garde un cap précis. Ce rendez-vous arrive au bon moment pour confirmer cette montée en puissance.

En face, le LOSC Lille ne lâche rien. Les joueurs de Bruno Génésio reviennent forts dans la bataille. Cinquièmes, ils restent à portée du top 4. La série actuelle inspire le respect : six matchs sans défaite en championnat. Trois victoires, trois nuls. Une régularité retrouvée. Pourtant, l’élimination en Ligue Europa en milieu de semaine laisse des traces. Ce déplacement à Marseille arrive sans filet.

Des statistiques qui racontent une histoire

L’historique entre les deux clubs réserve des surprises. Marseille peine face à Lille ces dernières saisons. Une seule victoire sur les douze derniers affrontements toutes compétitions confondues.

Mais au Vélodrome, le décor change. L’OM ne s’incline presque jamais. Une seule défaite lors des dix-sept dernières réceptions en Ligue 1. Le public pousse, l’équipe répond.

Autre élément intéressant : Marseille enchaîne les succès, souvent sur des scores courts. Deux victoires consécutives sur le score de 1-0. Une solidité défensive retrouvée, même si enchaîner trois clean sheets reste rare ces dernières années.

Sur quelle chaine suivre le match OM - Lille

La rencontre entre l’Olympique de Marseille et Lille sera à suivre ce dimanche 22 mars 2026 à partir de 17h15 sur Ligue 1+, la chaîne officielle de la LFP, disponible sur DAZN ou Amazon Prime avec un abonnement. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en passant par RMC Sport, votre FAI ou directement via le site ou l'application Ligue 1+.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

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Horaire et lieu du match OM - Lille

Ligue 1 - Ligue 1 Stade Orange Velodrome

Le match entre l'OM et Lille se tient ce dimache à partir de 17h15, heure française, au Stade Orange Vélodrome de Marseille.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de l'OM

Pour ce choc de Ligue 1, l’Olympique de Marseille devra encore composer sans Nayef Aguerd. La participation de Leonardo Balerdi et Bilal Nadir reste également incertaine. Malgré ces doutes, le secteur défensif phocéen affiche une belle dynamique, comme en témoignent les deux clean-sheets consécutifs. Gerónimo Rulli se montre rassurant dans les cages, bien protégé par une défense où Benjamin Pavard et Facundo Medina tiennent leur rang.

Dans l’entrejeu, Geoffrey Kondogbia s’est imposé comme une pièce essentielle depuis l’arrivée d’Habib Beye sur le banc et devrait enchaîner lors de cette rencontre. Sur le plan offensif, Marseille dispose d’arguments solides : Igor Paixão, décisif lors de trois de ses quatre dernières apparitions, sera à surveiller, tout comme Mason Greenwood, actuel meilleur buteur du championnat avec 15 réalisations.

Infos sur l'équipe de Lille

Du côté du LOSC Lille, la situation est plus délicate avec de nombreuses absences. Marc-Aurèle Caillard, Ousmane Touré, Ethan Mbappé, Gaëtan Perrin, Osame Sahraoui et Hamza Igamane sont tous indisponibles. De plus, Benjamin André, absent lors des deux dernières rencontres, manquera ce déplacement. Le joueur « n'a toujours pas récupéré du coup qu'il a reçu au match aller contre Aston Villa, malheureusement », a notamment expliqué son entraîneur Bruno Genesio en conférence de presse.

Malgré cela, l’entraîneur Bruno Génésio pourra compter sur certains cadres pour tenter de ramener un résultat. La charnière centrale composée d’Aïssa Mandi et Nathan Ngoy offre des garanties défensives. Au milieu, avec l’absence de Benjamin André, Ayyoub Bouaddi sera particulièrement attendu pour prendre le relais.

En attaque, Matias Fernandez-Pardo arrive en confiance après sa performance lors de la dernière journée face à Rennes, où il s’est illustré avec un but et une passe décisive. Lille devrait donc s’appuyer sur ses forces restantes pour rivaliser avec l’OM dans cette affiche.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classement