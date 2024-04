La compo de l’OL contre le PSG : Des surprises dans le onze de Pierre Sage

L’entraineur lyonnais a fait des choix étonnants pour l’opposition face au PSG, ce dimanche au Parc des Princes.

Pour le compte de la 29e journée de Ligue 1, l’OL défie le PSG sur ses terres ce dimanche. Les Gones espèrent y réussir le même exploit que la saison dernière lorsqu’ils étaient venus l’emporter 1-0 grâce à un but de Bradley Barcola. Dans cette optique, Pierre Sage a fait le choix de brouiller les pistes.

Sage donne une nouvelle chance à Cherki

Le coach rhodanien a aligné d’entrée son élément le plus créatif, Rayan Cherki. Souvent remplaçant lors des derniers matches, l’international espoir français a une occasion inouïe de se montrer et aussi faire souffrir Paris. Sa titularisation relégué Said Benrahma sur le banc. L’Algérien était légèrement touché cette semaine.

Sage avait prévenu dès la veille que le onze probable annoncé partout ne sera peut-être pas celui qu’il mettra en place. « Quand des gens de l’extérieur font leur onze, je trouve que c’est une ineptie, car ils n’ont pas les informations qu’on a. Dans un groupe, vous avez des interactions, et je suis très attaché au principe de l’intelligence collective, de ce qu’on appelle l’émergence ».

D’émergence, on peut aussi parler de celle d’Henrique. Depuis quelques matches, le Brésilien a relégué le champion du monde argentin Nicolas Tagliafico sur le banc. Pour ce match, il est de nouveau aligné au poste d’arrière gauche et son pendant à droit sera Maitland-Niles, l’héros de la victoire face au Brest. La paire centrale, elle, est toujours composée de Caleta-Car et O’Brien.

Alexandre Lacazette est bien là

Dans l’entrejeu, l’immuable Nemanja Matic est toujours là. Il évoluera en sentinelle, juste derrière les relayeurs Maxence Caqueret et Corentin Tolisso.

Aux avant-postes, en plus de Rayan Cherki, on fait confiance au général Alexandre Lacazette. Le capitaine était pourtant légèrement incertain cette semaine. Le ghanéen Ernest Nuamah garde aussi sa place sur le flanc droit de l’attaque.

Le onze de l’OL contre le PSG :

Lopes ; O’Brien, Caleta-Car, Maitland-Niles, Henrique ; Matic, Caqueret, Tolisso – Cherki, Nuamah ; Lacazette.