La compo de l’OL contre Brest : Pierre Sage a tranché pour Cherki

L’entraineur de l’OL, Pierre Sage, a tranché sur la présence de Rayan Cherki dans son onze contre Brest, dimanche.

L’Olympique Lyonnais affronte dimanche soir, le Stade Brestois à l’occasion de la 29e journée de Ligue 1. Un match crucial pour les deux équipes avec des Rhodaniens (10e, 38pts) qui commencent à rêver de l’Europe et des Bretons (2e, 53pts) qui sentent leur place de dauphin menacée. Conscient de l’enjeu de cette rencontre, Pierre Sage a fait des choix forts dans son onze notamment sur la présence de Rayan Cherki.

L’OL face au rêve européen

Après trois victoires et un nul sur ses quatre derniers matchs en Ligue 1, l’OL fait face à un véritable test ce dimanche soir. Les Gones sont opposés au surprenant dauphin du PSG, Brest, qui lutte pour une qualification en Ligue des Champions cette saison. De son côté, Lyon a l’occasion de monter à la 7e place, qualificative pour l’Europe, en cas de victoire face aux Brestois. Un match aux enjeux importants donc qui justifie les choix forts de Pierre Sage dans sa compo d’équipe.

Pierre Sage ne change pas l’équipe gagnante

Il n’y aura pas assez de changements dans le onze de l’Olympique Lyonnais ce dimanche. Les Gones vont évoluer dans leur 4-3-3 habituel avec Anthony Lopes dans les buts. En défense, Pierre Sage devrait reconduire ses hommes de confiance. Ainsi, Ainsley Maitland-Niles devrait occuper le couloir droit et Nicolas Tagliafico, le côté gauche. La charnière centrale devrait être composée de Jake O’Brien et de Clinton Mata, qui prendrait la place de Duje Caleta-Car.

La décision étonnante de Pierre Sage sur Rayan Cherki

Dans l’entrejeu, il y aura un petit changement par rapport au dernier match de l’OL. Titulaire le weekend dernier, Corentin Tolisso devrait retrouver le banc en raison du retour d’Orel Mangala. Ce dernier devrait être accompagné au milieu de terrain par Nemanja Matic et Maxence Caqueret, qui a récemment envoyé un message aux ‘’haters’’ de l’OL. En attaque, Pierre Sage est attendu sur la décision à prendre sur Rayan Cherki. Laissé sur le banc le weekend dernier, l’international espoirs devrait avoir la confiance de son entraineur pour débuter d’entrée face à Brest ce soir. Rayan Cherki s’occupera ainsi de l’animation offensive des Gones en compagnie de Said Benrahma et d’Alexandre Lacazette, couvert d’éloges par Pierre Sage vendredi.

La compo attendue de l’OL contre Brest

Lopes - Maitland-Niles, Mata, O'Brien, Tagliafico - Caqueret, Matic, Mangala - Cherki, Lacazette, Benrahma.