L’OM veut réaliser un dernier et énorme coup avant la fin du mercato

Ce n’est pas encore fini pour l’OM avant la clôture du mercato prévue pour le vendredi 1er septembre à 23h59.

Alors que l’on pensait que l’Olympique de Marseille a bouclé son mercato dans le sens des arrivées après l’officialisation de Joaquín Correa en provenance de l’Inter Milan, ce ne serait pas le cas. La formation phocéenne travaille à réaliser un dernier et énorme coup dans les prochaines heures.

L’OM et Braga, une histoire d’Amour !

Après avoir réussi à piocher Vitinha en janvier dernier dans l’effectif de Braga, l’Olympique de Marseille a encore trouvé un autre talent dans l’effectif du club portugais, déjà qualifié pour la phase de groupes de Ligue des champions cette saison. Ceci après avoir battu le Panathinaïkos (1-3) en match aller-retour.

Selon les informations de L’Equipe, les dirigeants marseillais ont entamé des négociations pour enrôler Almoatasembellah Ali Mohamed Al-Musrati, communément appelé Al-Musrati. A en croire le quotidien sportif, lesdites discussions devraient rapidement déboucher sur une offre officielle des Olympiens pour le milieu de terrain défensif international libyen (42 sélections) dans les prochaines heures.

Si le montant de la proposition n'a pas encore filtré, le club présidé par Pablo Longoria affirme n’avoir pas encore bouclé son mercato estival. D’autres noms pourraient encore venir dans les effectifs de Marcelino d’autant que le marché des transferts n’a pas encore dit son dernier mot.

Déjà sept joueurs arrivés cet été

Vu que le mercato de la formation phocéenne est loin de se terminer en dépit du laps de temps encore disponible pour boucler les derniers dossiers, une autre recrue bouclée serait la huitième au Vélodrome cet été.

Avec l’arrivée de Joaquín Correa, samedi, en provenance de l’Inter Milan, Marseille compte désormais sept nouveaux joueurs. On peut citer entre autres les signatures du gardien Rubén Blanco, l’arrière gauche Renan Lodi, du milieu défensif Geoffrey Kondogbia, des attaquants sénégalais Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye et l’avant-centre gabonais, Pierre-Emerick Aubameyang.