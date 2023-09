Le monde du football s’est agenouillé devant le Maroc, qui est victime d’un tremblement de terre dans la nuit du vendredi à samedi.

Demi-finaliste de la Coupe du monde 2022 au Qatar, le Maroc est frappé par un immense tremblement de terre dans la nuit du vendredi 8 à samedi 9 septembre 2023. Une nouvelle qui attriste plein de monde de même que les clubs de football.

L'OM, le PSG et le Barça à genoux devant le Maroc

C’est terrible ! Le Maroc a vécu une nuit cauchemardesque du vendredi à samedi. Marrakech et plusieurs autres villes du pays ont été victimes d’un puissant tremblement de terrain (séisme de magnitude 6,8), qui a causé la mort de plusieurs centaines de personnes et d’autres blessées de même que des dégâts matériels.

A l’instar du Real Madrid, qui a manifesté son soutien au peuple marocain, d’autres clubs de football ont également fait montre de leur tristesse envers le peuple marocain pour ce mal que personne ne souhaite vivre. Tout comme son rival, le FC Barcelone a envoyé un message au peuple marocain.

Dans un bref communiqué sur son compte officiel X (ancien Twitter), le club champion d’Espagne réconforte le Maroc après la triste scène survenue cette nuit. « Depuis le FC Barcelone, nous exprimons toute notre solidarité et notre force aux victimes du tremblement de terre qui a touché le Maroc », écrit le Barça.

En France, les cadors de Ligue 1 n’ont pas manqué d’apporter leur soutien respectif au peuple marocain. C’est le cas de l’Olympique de Marseille et du Paris Saint-Germain, qui ont envoyé des messages au royaume chérifien.

« Dans cette terrible épreuve, l’Olympique de Marseille adresse une pensée émue et tient à apporter tout son soutien au peuple marocain et à toutes les personnes touchées par la tragédie survenue cette nuit », écrit l’Olympique de Marseille en soutien au Maroc en général, mais à Azzedine Ounahi et Amine Harit en particulier.

Champion de France, le Paris Saint-Germain a lui aussi montré son soutien au pays de son latéral, Achraf Hakimi. Sur Twitter, le club francilien soutient le Maroc en ces termes : « Toute la famille du Paris Saint-Germain est aux côtés de nos amis marocains suite au terrible tremblement de terre. Toutes nos condoléances à ceux qui ont perdu des proches. Nos pensées sont avec vous ».

De son côté, l’Olympique Lyonnais n’est pas resté en marge des clubs français de l’élite, qui ont fait une œillade au peuple marocain. En soutien particulièrement à son arrière gauche, Achraf Laâziri, l’OL réagit en ces termes : « Toutes nos pensées vont vers nos amis Marocains ce matin. L’Olympique Lyonnais présente ses condoléances aux familles et proches des victimes ».

Pour rappel, plus de 630 personnes sont mortes dans ce tremblement de terre. Environ 329 personnes blessées sont dénombrées suite à ce choc, dont une cinquantaine de personnes dans un état critique, selon le ministère de l’intérieur marocain.