Le geste plein d’amour du Real Madrid au Maroc, victime de séisme

Le Real Madrid n’est pas resté indifférent du tremblement de terre, qui a surgi au Maroc dans la nuit du vendredi à samedi.

Cette nuit, le peuple marocain a été victime d’un immense tremblement de terre (magnitude 7), dans la région de Marrakech. Le pays étant sous le choc au réveil ce samedi, le Real Madrid, envoie un message fort aux Marocains.

Le grand geste du Real Madrid

Plusieurs centaines de personnes ont trouvé la mort dans un puissant séisme, qui a dévasté le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi, provoquant d'énormes dégâts à Marrakech et plusieurs autres villes du pays.

Attristé par le mal qui a frappé le peuple marocain, le Real Madrid reste pas sans voix. C’est l’un des premiers clubs à avoir posé ce geste dans la foulée. Dans un communiqué officiel sur son site internet, le club vice-champion d’Espagne envoie un message au pays de son ancien latéral, Acharaf Hakimi.

« Le Real Madrid CF, son président et son conseil d'administration expriment leur plus profonde consternation et leur solidarité envers les victimes du tremblement de terre que le Maroc a subi ces dernières heures. Notre club tient à exprimer ses condoléances et son affection aux familles des défunts et à tout le peuple du Maroc. De même, nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés, à qui nous transmettons toute notre force et notre affection », indique l’actuel leader de LaLiga espagnole dans la note.

Selon le bilan provisoire, plus de 630 personnes ont trouvé la mort dans ce tremblement de terre (Séisme de magnitude 6,8) survenu dans la nuit du vendredi 8 à samedi 9 septembre 2023. Environ 329 blessés sont dénombrés suite à ce choc, dont 51 personnes se trouvent dans un état critique, a annoncé samedi le ministère de l’intérieur. La plupart des victimes ont été recensées à Al-Haouz (290 morts) et à Taroudant (190 morts) plus au sud, a précisé la même source.