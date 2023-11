L’hommage de Jonathan Clauss à un Bleu après France – Gibraltar

Jonathan a encensé l’un de ses coéquipiers en Equipe de France après la victoire des Bleus contre Gibraltar.

La France a remporté la plus large victoire de son histoire face à Gibraltar samedi lors de l’avant-dernière journée des éliminatoires de l’Euro 2024 (14-0). Titulaire au coup d’envoi, Jonathan Clauss a participé au festival offensif des Bleus avec un but et une passe décisive. Au terme de la rencontre, le défenseur de l’OM a tenu à rendre un hommage à Kingsley Coman, positionné plus haut dans son couloir droit.

Jonathan Clauss se plaît à jouer avec Coman

Habitué à évoluer en tant que piston, Jonathan Clauss commence à prendre du plaisir à jouer dans une défense à quatre. Mieux, en Equipe de France, l’ancien joueur du RC Lens qui a fait son come-back en sélection le mois dernier, s’entend bien avec Kingsley Coman. Les deux hommes ont su développer des automatismes sur le terrain et Jonathan se réjouit de jouer avec l’attaquant du Bayern Munich. « Ça s'est fait naturellement. J'ai été amené à jouer derrière lui au tout départ donc il y a eu des discussions. Il y a de la complémentarité parce qu'à ce niveau-là, ce sont des joueurs très intelligents. À travers quelques petites discussions, on arrive vite à se comprendre sur le football. J'aime beaucoup jouer avec lui et je pense que ça ne lui déplait pas non plus de jouer avec moi. Tant mieux, il faut que ça continue et qu'on persévère encore dans ce domaine parce qu'on a peut-être quelque chose à jouer », confie le Marseillais au micro de Téléfoot.

Jonathan Clauss sera à l’Euro

Impliqué sur le premier but des Bleus (CSC de Santos, ndlr), Jonathan Clauss a également pris du plaisir dans ce match à l’image de Kylian Mbappé et Olivier Giroud. « On avait à cœur de continuer à marquer des buts. On voulait respecter l'adversaire du mieux possible, avec un score comme ça, c'est ce qu'on a fait », a déclaré l’Alsacien qui a déjà gagné sa place dans le groupe pour le prochain Euro aux dires du sélectionneur français. « Est-ce que Jonathan est bien parti pour aller à l'Euro ? Oui », a notamment avancé Didier Deschamps.