L’étonnante réaction de Le Bris sur l’absence des supporters de l’OM à Lorient

L’entraineur de Lorient, Régis Le Bris, a réagi à l’interdiction de déplacement des supporters de l’OM.

Lorient reçoit l’Olympique de Marseille dimanche dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Mais le match se jouera sans les supporters phocéens. Ces derniers ont été interdits de déplacement en Bretagne et ne pourront pas soutenir leur équipe. Présent en conférence de presse, l’entraineur des Merlus, Régis Le Bris, a évoqué cette décision des autorités française.

La décision sévère des autorités françaises

Depuis le décès d’un supporter du FC Nantes la journée précédente, les autorités ont annoncé une série de mesures visant à empêcher les violences sur et autour des stades. Cette décision a été annoncée par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra et approuvée par la Ligue de Football Professionnel. L’une de ces mesures est l’interdiction des déplacements des supporters adverses comme c’est le cas sur plusieurs matchs ce weekend. Ainsi, les supporters phocéens, qui avaient fait parler d’eux le 29 octobre dernier avant l’Olympico avec l’OL, sont touchés par la décision ce weekend. Mais l’entraineur adverse, Régis Le Bris, aurait voulu que ces derniers soient présents au stade.

Le Bris regrette l’absence des supporters de l’OM

Régis Le Bris adore visiblement l’adversité dans les tribunes. Lorient, ayant été préservé des violences depuis plusieurs saisons, le technicien français estime que la décision des autorités n’aurait pas dû toucher les Merlus. « On ne peut pas laisser filer cette multiplication des violences, a jugé le technicien français. C’est insupportable vis-à-vis du sport qui est le nôtre. Vis-à-vis de notre société, il y a une dérive qui est presque affolante. Que les pouvoirs publics se saisissent de la situation et soient sans concession sur ce sujet me paraît indispensable. Depuis plusieurs années, à Lorient, on a été plutôt préservés de cela. Il y a eu quelques feux d’artifice, des fumigènes, mais je trouve que l’ambiance au stade, y compris avec les supporters marseillais, a toujours été excellente », lance Régis Le Bris.

Le coach de Lorient aurait aimé voir les supporters marseillais au stade, ces derniers étant réputés pour apporter de la ferveur dans les tribunes. « J’ai envie de penser qu’on puisse préserver cela dans certains endroits. Dans d’autres, si les choses dérivent, il faut à un moment taper le poing sur la table et régler les choses avec fermeté. Évidemment que ça va nuire à l’ambiance globale du match, du stade. Les supporters marseillais, avec ce qu’ils sont capables d’apporter comme ferveur, ça participe aussi à la qualité du match. Je le regrette », conclut Le Bris.