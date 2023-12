Mort d’un supporter du FC Nantes, la LFP soutient le gouvernement

Les autorités administratives et celles en charge du football veulent frapper un grand coup après le décès d’un supporter nantais, samedi.

Un supporter du FC Nantes a été poignardé samedi un peu avant le match des Canaris contre Nice. Transporté à l’hôpital, ce dernier a fini par perdre la vie. Une tragédie qui a irrité les autorités françaises ainsi que la Ligue de Football Professionnel, qui souhaitent frapper fort.

La colère de la ministre des Sports

Les premières déclarations officielles après la mort du supporter nantais sont venues de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. En colère, la femme politique a annoncé que des mesures radicales seront prises en vue de mettre fin à la violence sur les stades de France. « Quand le match présente un risque il faut s’arrêter sur les déplacements de supporters. C’est incontournable d’avoir un temps de retour à une moindre violence. C’est juste pas possible qu’on ait des forces de l’ordre qui soient à ce point sursollicitées, des biens détruits, des bus caillassés, des personnes blessées et maintenant un mort. Basta, ça suffit! On va prendre l’initiative avec le ministre de l’Intérieur (Gérald Darmanin), avec le garde des Sceaux (Éric Dupond-Moretti), avec la Ligue de football professionnel, la Fédération des clubs… Il faut une réponse globale et extraordinairement déterminée », a lâché Amélie Oudéa-Castéra sur France Inter, lundi matin. Par ailleurs, la ministre des Sports peut compter sur le soutien de la LFP dans cette lutte.

Vincent Labrune défend le football

Président de la Ligue de Football Professionnelle, Vincent Labrune est du même avis que la ministre des Sports. Par contre, l’ancien président de l’OM tient à préciser que ces violences sont plus un problème sociétal que lié au football. « En préambule je tiens à dire que les phénomènes de violence qui frappent fortement notre société ces derniers temps ne sont pas l’apanage exclusif du football. Il faut appeler un chat un chat: il y a un problème de fond dans notre société qui va bien au-delà de cela malheureusement. Nous le constatons tous les jours avec effroi », lance-t-il au micro de RMC Sport.

La LFP prête à sévir

Par conséquent, Vincent Labrune en appelle à la solidarité du monde de football pour éradiquer tous ensemble ce fléau. Et pour ça, le président de la LFP est prêt à soutenir le gouvernement dans son intention d’interdire le déplacement des supporters. « C’est pour cela que je suis totalement en soutien avec les propos de la ministre des Sports, à la fois sur le fait que les problèmes de violence autour du football ne sont pas spécifiques à la France, il suffit de regarder de près ce qui se passe chez nos voisins pour s’en convaincre, et à la fois sur le fait que nous devons prendre des mesures radicales dans l’environnement de notre sport pour permettre aux fans et aux familles de venir librement à un spectacle qui doit rester une fête avant tout. C’est un travail qui doit tous nous impliquer avec la plus grande énergie: le monde du football, mais aussi l’État dans sa dimension la plus noble qui est d’assurer la sécurité de nos concitoyens. C’est le moment de montrer qu’ensemble nous sommes forts et que nous pourrons régler les choses », ajoute Vincent Labrune.