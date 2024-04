L'énorme ultimatum de l'UEFA et de la Fifa à l’Espagne, très menacée

La Fédération espagnole de football est fortement menacée par l’UEFA et la FIFA après une lettre du gouvernement d’Espagne.

Depuis l’affaire du baiser forcé de Luis Rubiales, la Fédération royale espagnole de football (RFEF) fait face à un énorme problème qui n’a pas encore connu un dénouement jusque-là. Désormais la RFEF est dans de sales draps. Les deux instances du football (FIFA et l’UEFA) ont lancé un ultimatum à l’instance du cuir rond d’Espagne auquel elle doit donner suite dans les tout prochains jours.

L’UEFA et la FIFA très furieuses envers la RFEF

Président du conseil supérieur du sport (CSD), José Manuel Rodríguez-Uribes, a adressé une lettre à l'UEFA et à la FIFA dans laquelle le CSD avait manifesté sa volonté de « redresser la grave situation dans laquelle se trouve la RFEF afin que l'entité puisse entamer une étape de renouvellement dans un climat de stabilité ». Si le CSD a argumenté l'intervention du gouvernement dans la RFEF, les hautes instances du cuir rond n’ont pas digéré.

Selon les informations du média espagnol, AS, l’UEFA et la FIFA considèrent ces justifications comme un « ordre » et implique le gouvernement espagnol « d’en assumer les conséquences ». Selon le média, le secrétaire général de l’UEFA, Mattias Grafström, et celui de la Fifa, Theodore Theodoridis, remettent en question la Commission que le gouvernement veut imposer à la RFEF et avertissent qu'ils ne consentiront pas à l'ingérence politique.

Plusieurs questions posées, des menaces de suspension

Vendredi est la date limite pour que le CSD clarifie les questions posées par la FIFA et l'UEFA, à savoir : - Sur quelle base juridique et/ou factuelle la Commission a-t-elle été nommée ? - Quelle est la composition de la Commission et qui a nommé ses membres ? - Quel est le mandat exact de la Commission ? - Quels sont les pouvoirs de la Commission ? - Quelles relations la Commission entretient-elle avec les organes décisionnels statutaires de la RFEF ?

Il existe désormais deux possibilités, selon AS. Soit la réponse du CSD à ses exigences est satisfaisante, ce qui impliquerait que la FIFA et l'UEFA suivent le dossier de près mais sans prendre aucune mesure en attendant les événements futurs ; ou qu'il est entendu que l'ingérence politique est réelle et que donc la RFEF est intervenue.

Dans ce cas, la RFEF pourrait être suspendue de toutes les compétitions organisées par la FIFA et l'UEFA. Les équipes nationales seraient éliminées de l’Euro 2024 et des Jeux Olympiques de 2024, ainsi que les clubs espagnols, qui ne pourraient plus jouer en Ligue des Champions, en Ligue Europa, en Ligue de Conférence ou au Mondial des Clubs l'année prochaine. Cette suspension entacherait également la candidature de l’Espagne pour la Coupe du monde 2030. La réponse du CSD est vivement attendue d’ici vendredi.