"C'était naturel", le témoignage de Luis Rubiales devant le juge

L'ancien président de la RFEF, Luis Rubiales, a témoigné devant le tribunal ces derniers jours concernant son baiser non consenti avec Jenni Hermoso

Plusieurs membres du personnel de la RFEF, de l'équipe d'Espagne et de l'équipe d'entraîneurs ont été appelés à donner leur version des faits au tribunal, le procureur accusant Rubiales d'agression sexuelle et de coercition. Alexia Putellas, Irene Paredes et Misa Rodriguez ont toutes comparu devant le tribunal pour témoigner des pressions exercées sur Hermoso pour qu'il minimise publiquement l'incident.

El Espanol (via Sport) affirme avoir eu accès aux déclarations de Rubiales.

L'article continue ci-dessous

"J'étais en train d'embrasser les joueurs, l'entraîneur, quand elle est passée. Elle vient vers moi pour me serrer dans ses bras. Nous nous embrassons, elle me soulève et je fais un geste pour ne pas tomber, tout cela se passe au cours d'une conversation où je lui rappelle que sans elle, nous n'aurions pas gagné la Coupe du monde. Alors je lui demande, je lui demande. Et elle me dit d'accord".

"Elle m'attrape partout où elle peut, je l'attrape aussi et il n'y a plus rien. Deux ou trois minutes plus tard, ils m'ont tous soulevée et jetée en l'air. Et à ce moment-là, je ne dis pas qu'ils ne devraient pas me toucher, excusez mon langage, mes fesses, mes genoux ou mon dos. Nous avons gagné une Coupe du monde et l'énorme euphorie et la joie qui s'en dégagent sont indescriptibles".

Rubiales poursuit en comparant ce moment d'euphorie à un gain à la loterie ou au retour de la paix.

"C'est arrivé aussi naturellement que lorsque vous gagnez à la loterie, que la guerre en Ukraine est terminée ou que vous gagnez la Coupe du monde, cette effusion, cette spontanéité. Elle l'a dit elle-même, elle m'a dit que c'était bon", a conclu Rubiales.

Après les faits, Rubiales a d'abord qualifié d'"idiots" ceux qui ont fait tout un plat de l'incident, puis s'est excusé au cas où quelqu'un aurait été offensé, affirmant qu'il s'agissait d'une erreur. Depuis, il a changé sa version des faits, affirmant qu'il en avait parlé à Hermoso à l'époque, même si l'incident était spontané.