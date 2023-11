L’AS Monaco n’a rien à envier au PSG, selon Adi Hütter

Bien qu’il soit leader de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain n’est pas supérieur à l’AS Monaco, selon le coach monégasque.

Deux équipes du podium de la Ligue 1 française, le Paris Saint-Germain (1er, 30 points) et l’AS Monaco (3e, 24 points) étaient aux prises, vendredi soir dans le cadre du match en ouverture de la treizième journée. Même si on équipe a perdu (5-2), l’entraîneur des Monégasques ne trouve pas Paris supérieur.

Troisième revers pour Adi Hütter cette saison

Battue par l’OGC Nice (0-1) lors de la sixième journée du championnat de France, et par le LOSC (2-0) dans le cadre de la 10e journée, l’AS Monaco a connu ce vendredi soir, sa troisième défaite de la saison en Ligue 1 de France. Ceci lors de son déplacement au Parc des Princes.

Face au Paris Saint-Germain, vendredi soir, en ouverture de la 13e journée, les hommes d’Adi Hütter ont été trop faibles en s’inclinant sur le score sans appel de 5-2 au coup de sifflet final. Même si Takumi Minamino a relancé plus tôt les visiteurs en égalisant sur une erreur de relance de Gigio Donnarumma, les Asémistes ont perdu à la fin du match.

Getty

Adi Hütter voit Monaco au même niveau que le PSG

En dépit de la défaite (5-2) de l’AS Monaco, qui n’a pas démérité, l’entraîneur monégasque estime que son équipe a tout donné contre la formation francilienne. A en croire le technicien autrichien de 53 ans, Monaco a été puni sur des détails. « Je suis en colère », a-t-il commencé en conférence de presse après la défaite, expliquant qu'il n'avait « pas vu de grandes différences entre les deux équipes ».

« Je veux complimenter mes joueurs, mon équipe n’a jamais lâché, on a eu des moments où on aurait pu en marquer un troisième. Je crois que sur les sept buts, il y a cinq erreurs. C’est facile d’analyser ce match, on a concédé des buts par notre faute. Quand tu veux être parmi les trois meilleurs clubs de Ligue 1, il ne faudrait pas faire d’erreurs de la sorte. Il y a quatre buts qui sont pour nous (…) À 2-1, nous avons une grosse occasion avec Takumi Minamino, et en seconde mi-temps, Paris a trois tirs cadrés et trois buts », a déclaré l’entraîneur de Monaco.

Getty Images

« On a fait des erreurs trop faciles. Par moment on a été à la hauteur du PSG mais ils ont été beaucoup plus efficaces, je veux quand même féliciter mon équipe qui n'a pas lâché, mais il ne faut pas faire d'erreurs de concentration à ce niveau (…) Le résultat est une lourde défaite, mais la performance… J’ai peut-être tort, mais je n’ai pas vu une grande différence entre le PSG et nous. Nous devons apprendre de ce match, et je crois que nous allons trouver beaucoup de bonnes choses dans ce que nous avons fait », a conclu Adi Hütter.