Kylian Mbappé enfin cash sur l'Algérie

Kylian Mbappé s'est longuement exprimé à la TV camerounaise ce mardi soir, évoquant notamment l'Algérie.

Tirant ses racines du Cameroun, le pays de son père et de l'Algérie, d'où est originaire sa mère, Kylian Mbappé devrait bientôt visiter la terre des Fennecs, lui qui se montre particulièrement enthousiaste à cette idée.

Après avoir évoqué le Ballon d'Or et sa progression, le crack de Bondy a mentionné son prochain périple déjà prévu en Algérie.

"Venir en Algérie ? On essaye de programmer ça pour bientôt. Ça serait avec plaisir. Si je n’y vais pas tout le temps, car je n’ai pas trop le temps. Je n’ai jamais vu ça comme une contrainte. L’Afrique c’est mes racines."

Lors de cet entretien, Mbappé a aussi évalué le niveau des Fennecs, lui qui semble apprécier l'EN.

"L’Algérie a une bonne équipe et ils ont gagné la CAN. C’est une équipe sur laquelle et il faut compter et on ne les oublie pas. Malheureusement, ils n’ont pas pu jouer la dernière Coupe du Monde. Le Cameroun les a éliminés. Mais ils vont essayer d’être à la prochaine."

Le crack de Bondy se montre en outre particulièrement optimiste pour le foot africain.

"Un pays africain bientôt champion du monde ? Je n’espère pas tant que j’y jouerai (rires). Le Mais si je ne gagne pas, j’espère que ça sera le cas. Et le Maroc a montré que c’est possible et qu’on peut faire de grandes choses. Il n’y a plus aucune raison pour les Africains de se mettre des barrières. Athlétiquement et techniquement, elles sont rodées."