Kroos pense à la retraite internationale

Le milieu de terrain du Real Madrid, Toni Kroos, a fait savoir qu’il pourrait mettre à sa carrière internationale après le prochain Euro.

Alors que se présente un match capital en éliminatoires de l’Euro face aux , Toni Kroos a lâché une véritable bombe en , en indiquant qu’il comptait prendre sa retraite internationale dans un an.

Kroos n’est âgé que de 29 ans. Il peut, de fait, jouer au plus haut niveau pendant de longues saisons encore. Pourtant, dans sa tête le Championnat d’Europe qui se profile devrait être son dernier tournoi avec son pays. C’est ce qu’il a indiqué ce jeudi lors d’un point presse. "Après l'Euro, ça serait le bon moment pour refléchir à ma retraite. Et finir sans avoir gagné l'Euro, ça ne me tuera pas", a-t-il confié.

Le sociétaire du a aussi expliqué pourquoi il avait été exempté lors des précédentes sorties avec son pays . "À mon avis, je veux et je dois rester ici en permanence, vu les matches importants qui se présentent. Mais, à la fin de la saison dernière, j'étais un peu plus fatigué que d'habitude, car sortir de ces phases plus négatives coûtait beaucoup d'énergie. J'ai aussi eu des problèmes physiques. "

Même s’il pense déjà à l’après-Mannschaft, qui compte 92 capes et 14 réalisations, Kroos se plait au sein de l’équipe allemande actuelle. Il sent un vent nouveau et une volonté collective de rebondir après une année 2018 très compliquée : "Nous avons maintenant plus de joueurs qui peuvent blesser l'adversaire en face à face. Mais bien sûr, nous devons amener ces joueurs dans ces situations. Peut-être aurons-nous besoin d'un peu moins de passes pour aller au but. Pourtant, vous ne créez des objectifs qu’en possession."

Concernant le rôle qu’il peut lui-même jouer au sein de cette équipe allemande new look, Kroos a lâché : "Je suis prêt à m'adapter car mon objectif principal est de bien jouer et apporter un plus".