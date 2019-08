Les doutes de Toni Kroos sur le niveau du Real Madrid

Le milieu de terrain allemand n’est pas certain que Zinedine Zidane puisse ramener le Real Madrid là où il était avant.

Zinedine Zidane vit actuellement son deuxième mandat à la tête du . Après six mois en charge, les signes ne sont pas très encourageants, avec notamment une phase de pré-saison totalement manquée. Et il est difficile à croire que ce deuxième passage sur le banc merengue puisse être fructueux que le premier. Un scepticisme que partage même un de ses joueurs.

Toni Kroos aborde sa sixième saison avec le Real. L’Allemand est un élément clé du dispositif de Zidane et le fait qu’il ait été le joueur le plus utilisé durant les rencontres de préparation en est la preuve. Le Français a toujours compté sur lui et il n’y a aucune raison pour que cela change, même si le Real s’apprête à se renforcer en milieu en misant sur Donny Van de Beek et peut-être aussi sur Paul Pogba.

« Difficile d’atteindre notre niveau d’antant »

Dans une interview accordée à Kicker, le milieu de terrain a évoqué ce nouvel exercice avec les Blancos et les ambitions à court terme de son coach. Pour l’ancien Bavarois, la priorité consiste à renouer avec le bon football, car si cela se concrétise tout le reste devrait suivre. "Nous voulons jouer d’une meilleure façon et de manière plus régulière. C'est important, le reste viendra tout seul. Si vous jouez mieux, vous serez dans la course pour les titres", a-t-il confié.

Kroos croit en un rebond de son équipe. Toutefois, et après avoir touché le sommet lors du premier passage de Zidane a Bernabeu, l’Allemand a des doutes sur le fait que lui et ses partenaires puissent retrouver le même degré de compétitivité qu’entre 2016 et 2018 : "Il n'est pas facile de ramener l’équipe là où Zidane l'avait laissée. Il est difficile d'atteindre ce niveau. Notre équipe était dans une situation différente lorsque Zidane est revenu à la mi-mars 2019 par rapport à son départ de l'équipe en mai 2018".