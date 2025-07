Konaté au Real Madrid, c'est validé

Le Real Madrid est conscient qu'il doit recruter au moins un autre défenseur central, ce qui a été souligné lors de la défaite 4-0 contre le Paris Saint-Germain en demi-finale de la Coupe du monde des clubs mercredi.

Et le club a une cible claire en tête pour renforcer l'équipe de Xabi Alonso : Ibrahima Konaté.





Des questions ont été soulevées quant au niveau d'Antonio Rudiger et de Raul Asencio après la défaite contre le PSG, tandis que des doutes subsistent également quant à la capacité d'Eder Militao et de David Alaba à retrouver leur meilleur niveau après leurs blessures.

L'article continue ci-dessous





Dean Huijsen est le seul titulaire indiscutable dont dispose le Real Madrid en défense centrale, et Konaté pourrait être le deuxième s'il quitte Liverpool. Et les chances que cela se produise semblent désormais de plus en plus probables.





Après avoir annoncé que Konaté avait donné son feu vert au Real Madrid pour le recruter, le Diario AS affirme désormais que l'international français n'a actuellement aucune intention de signer un nouveau contrat avec Liverpool.









Les champions de Premier League en sont conscients, c'est pourquoi ils sont prêts à le vendre cet été, afin d'éviter que ne se répète la saga Trent Alexander-Arnold. Selon le journal, ils veulent au moins 50 millions d'euros pour le laisser partir, mais le Real Madrid n'est prêt à payer qu'environ la moitié.





Le Real Madrid a montré par le passé qu'il ne s'engageait à acheter des joueurs que lorsque les conditions étaient les plus favorables. C'est pourquoi il a renoncé à recruter Trent en janvier, et c'est aussi pourquoi il a renoncé à recruter Alphonso Davies l'été dernier, même si ce dernier a finalement signé un nouveau contrat avec le Bayern Munich.





Liverpool espère que la situation de Konate finira par suivre celle de Davies, mais pour l'instant, il semble que le Real Madrid pourrait obtenir son homme, même si ce n'est qu'en 2026.