Kolo Muani, la grosse gifle

Le directeur de l'Eintracht Francfort, Markus Krosche, a critiqué Randal Kolo Muani pour ses tentatives de forcer le club à le vendre

Après avoir fait part de son intention de quitter Francfort ce mois-ci pour rejoindre le PSG, Kolo Muani a fait une sacrée déclaration en affirmant qu'il se mettrait en grève jusqu'à ce qu'il soit autorisé à quitter le club. Francfort a déjà rejeté une offre de 80 millions de livres (100 millions de dollars) du PSG pour le Français.

Son comportement récent n'a pas été du goût du directeur sportif Krosche, qui a récemment déclaré à Sky Sports Germany : "Nous avons appris à connaître Randal différemment : "Nous avons appris à connaître Randal différemment et à connaître son vrai caractère. Nous avons appris à connaître Randal différemment et à connaître son vrai caractère. Il y a beaucoup de choses qui lui arrivent en ce moment et cela a entraîné cette réaction, qui n'est pas correcte, et que nous lui avons fait comprendre, ainsi qu'à son entourage, dans toutes ses implications.

"Nous jouerons le match contre le Levski Sofia sans lui. Il est clair pour nous que son comportement n'a aucune influence sur les activités de transfert. Ce qui est important maintenant, c'est le match important contre Sofia. C'est la priorité absolue et c'est très important pour le club. "

Les actions de Kolo Muani auront irrité les supporters, les deux clubs n'ayant pas encore convenu d'un montant avant la date limite de transfert de vendredi.