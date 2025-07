Kolo Muani, c'est le jackpot pour le PSG

Manchester United et Chelsea resteraient intéressés par Randal Kolo Muani, joueur du Paris Saint-Germain, après avoir écarté la possibilité de recruter Alexander Isak.

Selon la Gazetta Dello Sport, la Juventus devrait faire une nouvelle offre pour Kolo Muani, mais United et Chelsea pourraient lui livrer une concurrence acharnée pour le joueur de 26 ans. Cette nouvelle intervient quelques jours après que les clubs de Premier League aient renoncé à recruter Isak, le joueur emblématique de Newcastle.

Le rapport ajoute que le PSG estime la valeur de Kolo Muani, qui a passé la seconde moitié de la saison dernière en prêt à la Juve, entre 40 et 45 millions d'euros (35 à 39 millions de livres sterling), bien que Tuttosport, via Football Italia, pense qu'il pourrait atteindre 50 millions d'euros (43,7 millions de livres sterling). Reste à voir si Manchester United, toujours à la recherche d'un numéro neuf, et Chelsea, qui a recruté les attaquants Liam Delap et Joao Pedro, sont prêts à payer autant pour lui.

Man Utd et Chelsea renoncent à recruter Isak

La presse italienne ajoute que si l'ancien attaquant de Nantes Kolo Muani, qui semble n'avoir aucun avenir au PSG, ne rejoignait pas la Juventus, la Vieille Dame se tournerait vers Rasmus Hojlund, de Manchester United. Incidemment, l'ancien joueur de l'Eintracht Francfort a marqué 10 buts en 22 apparitions pour le géant italien la saison dernière.

L'article continue ci-dessous

Malgré ces informations suggérant que Manchester United et Chelsea s'intéressent à Kolo Muani, ESPN a affirmé que les Blues et Arsenal avaient refusé de signer l'attaquant du PSG. À un peu plus d'un mois de la fin du mercato, les prétendants potentiels devraient bientôt se dévoiler.