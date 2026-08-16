Klopp rejette les accusations après l'échec du transfert avec Dortmund : je ne suis pas idiot à ce point

L'une des plus grandes histoires de transferts récentes dans le football allemand s'est achevée vendredi, avec l'échec du transfert de l'ailier de Cologne, Said El Mala, au Borussia Dortmund.

Au milieu des rapports qui liaient le joueur au Borussia Dortmund, il a été affirmé que le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale allemande, Jürgen Klopp, avait recommandé au joueur de 19 ans de rejoindre le Signal Iduna Park.

Cependant, l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund, âgé de 59 ans, a vivement démenti avoir tenté de pousser El Mala à rejoindre le club où le technicien allemand a passé sept ans en tant qu'entraîneur.

Klopp a déclaré : « Cela m'a un peu agacé que les gens pensent que je suis assez stupide pour que, lors de mon premier acte officiel, j'appelle un joueur et lui dise : le Borussia Dortmund serait fait pour toi. »

« Bien sûr que je ne l'ai pas fait. Ce n'est pas mon travail. »

La chaîne YouTube du journal Kicker a rapporté les propos de Klopp aux chaînes officielles de la Fédération allemande de football, où il a déclaré : « Si je travaille plus longtemps avec un joueur à l'avenir, et qu'il vient ensuite me demander conseil, alors je lui donnerai quelques conseils. Mais cela ne dépendra pas du fait que j'aie ou non travaillé dans le club auparavant. »

Il a poursuivi : « Il s'agit toujours du joueur. Said El Mala est certainement un homme sympathique, mais bien sûr, nous n'en avons pas parlé. »

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