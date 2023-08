Kevin De Bruyne se moque du PSG et Kylian Mbappé

Observant de loin la situation, qui agite la toile depuis l’été, Kevin De Bruyne se prononce. Le Belge est sans pitié contre Mbappé et le PSG.

Depuis quelques semaines, le Paris Saint-Germain et son meilleur buteur, Kylian Mbappé, sont en froid. Ceci fait suite à la lettre adressée par le joueur à sa direction exprimant sa volonté de ne pas renouveler son contrat, qui expire l’été prochain dans la capitale française.

Le tacle rude de De Bruyne contre Mbappé et PSG

Si Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont dominé le monde du football européen durant toute la dernière décennie, les deux superstars ont quitté l’Europe. L’un a choisi les Etats-Unis cet été, et l’autre, l’Arabie Saoudite l’hiver dernier. Pour prendre la relève, plusieurs noms sont cités, vu les performances des jeunes actuellement en progression. En effet, Erling Haaland, Vinicius Junior et Kylian Mbappé sont les trois jeunes sur les lèvres pour succéder à l’Argentin et le Portugais.

Mais pour Kevin De Bruyne, Kylian Mbappé aura beau être cité, mais serait loin des deux premiers à cause de sa situation au Paris Saint-Germain. Selon les informations de Sky Sports, les stars de Manchester City ont participé à un jeu pour nominer le potentiel vainqueur d’un Ballon d’Or en premier entre le Norvégien, le Brésilien et le Français. En faisant son choix, le Diable Rouge a placé son coéquipier en première position devant l’ailier gauche du Real Madrid. Mbappé ne vient qu’en dernière position. Il a toutefois expliqué son choix avec un très sérieux.

« Pourquoi je mets Vinicius devant Mbappé dans mon classement pour le vainqueur du Ballon d’Or ? Parce que je ne sais pas où jouera Mbappé cette saison. Je pense aussi que c’est plus difficile pour Mbappé de gagner au PSG. Il y a des rumeurs selon lesquelles il pourrait aller au Real Madrid, alors peut-être que je le mettrais premier devant Haaland ou quelque chose comme ça. Mais Erling est mon Ballon d’Or avec la saison qu’il a faite », a déclaré Kevin De Bruyne.

De Bruyne absent pour une durée incertaine

Lors du match de la première journée de la Premier League contre Burnley, Kévin De Bruyne a quitté les terrains après seulement 23 minutes jouées. Titulaire lors du match contre Burnley (victoire 0-3 des Citizens) en ouverture de la Premier League cette saison, Kévin De Bruyne n’a pas pu assister la victoire des siens sur le terrain. Blessé aux ischio-jambiers, le milieu de terrain de Manchester City, après les examens et l’opération subie, va manquer plusieurs mois de compétition.

Kevin De Bruyne ne retrouverait les terrains de football probablement que l’année prochaine. Cependant l’optimisme est de mise du côté de la Belgique pour voir le milieu de terrain à l’Euro 2024.