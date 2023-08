Messi, Haaland et De Bruyne nommés pour le titre de Joueur de l'Année UEFA

Lionel Messi, Erling Haaland et Kevin De Bruyne ont été sélectionnés pour le titre de Joueur masculin de l'année de l'UEFA.

Les deux joueurs de Manchester City, Kevin De Bruyne et Erling Haaland, ainsi que Lionel Messi, qui évolue désormais à l'Inter Miami, ont été élus comme les trois principaux nominés pour le titre de Joueur masculin de l'année 2022-23 de l'UEFA. La liste a été sélectionnée par le groupe d'étude technique de l'UEFA sur la base de leurs performances au cours de la saison dernière, à la fois en club et au niveau international.

Les trois meilleurs nominés ont ensuite été élus par un jury composé des entraîneurs des clubs ayant disputé les phases de groupes de la Ligue des champions, de l'Europa League et de l'Europa Conference League 2022-23, ainsi que des entraîneurs des équipes nationales masculines et d'un groupe de journalistes sélectionnés par les médias sportifs européens. Ilkay Gundogan, Rodri, Kylian Mbappé, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Declan Rice, Alexis Mac Allister et Jesus Navas font partie du top 11. Karim Benzema est l'actuel détenteur du trophée et Cristiano Ronaldo l'a remporté plus souvent que quiconque en triomphant à trois reprises.

Le vainqueur sera annoncé le 31 août lors de la cérémonie du tirage au sort de la phase de groupes de l'UEFA Champions League 2023-24.