Kanté : "Le Ballon d’Or ? C’est un peu précoce d’en parler"

Le milieu de terrain tricolore, N’Golo Kanté, s’est exprimé à propos du Ballon d’Or que beaucoup le voient gagner cette année.

Grand artisan du triomphe de Chelsea en Ligue des Champions, N’Golo Kanté émerge aujourd’hui comme l’un des principaux candidats pour le Ballon d’Or France Football. Beaucoup commencent déjà à militer pour qu’il s’adjuge cette distinction. Ça a été le cas de Paul Pogba, son coéquipier en Bleu, et aussi de Didier Deschamps, son sélectionneur.

De nature discret et peu enclin à parler de lui-même, Kanté n’a pas pu échapper aux questions concernant ses performances et ses chances pour conquérir la plus prestigieuse des distinctions. C’était en conférence de presse ce dimanche et l’intéressé a bien fait comprendre que ce trophée n’était « pas un objectif ».

« Ça serait le résultat d’une bonne saison »

« Le Ballon d’Or ? C'est un peu précoce d'en parler maintenant. On est au milieu de l'année, il reste six mois. Beaucoup de matches et de compétitions à jouer encore. Ce n'est pas utile de dire aujourd’hui que je le mérite », a-t-il commencé par confier.

Relancé sur le sujet pour savoir ce que ce prix représente à ses yeux, le milieu des Blues a rétorqué : « Il y a quelques années j'avais été dans les dix premiers. C'était la première fois et ça fait plaisir. Le gagner c'est une autre histoire. C'est une belle récompense individuelle, a-t-il admis. Moi, je le vois comme le résultat d'une bonne saison pour les joueurs. Ce n'est pas un objectif sur lequel je travaille. Ceux qui l'ont gagné ce sont des joueurs qui ont réalisé de belles choses durant leur carrière. »

Questionné ensuite sur sa cote de popularité qui ne cesse de grimper, l’ancien caennais a avoué qu’il vit cette effervescence « avec pas mal de distance ». « Tout ce qui se dit, je ne fais pas très attention et je me concentre sur les objectifs de l'équipe. Ça peut toucher un peu, après on essaye de faire ce qu'on a toujours fait. Être naturel, donner le meilleur de soi-même sur le terrain. Quant aux louanges c’est exagéré, et ce n’est pas nécessaire. »

« Tuchel m’a donné plus de liberté sur le terrain »

Même s’il attèle à ne pas trop se mettre en avant, Kanté a admis avoir franchi un palier durant la saison 2020/2021 : « On a eu la chance de jouer la Ligue des Champions et ça s'est plutôt bien passé pour moi. C'était une première pour moi à ce stade de la compétition. Thomas Tuchel m'a donné plus de clés et de liberté sur le terrain. Ça s'est bien passé et j'ai évolué. J’ai réalisé de belles performances et j'ai pu grandir dans mon football ».

Enfin, pour conclure cette sortie devant les médias, le champion du monde a évoqué son avenir. « Ça fait 5 ans que je suis à Chelsea. J’ai vécu de belles années la bas et j'espère en vivre beaucoup d'autres. La Ligue des Champions c'est la consécration de cinq années passées dans le club. Mon avenir, ce n'est pas quelque chose sur quoi je me projette. Il me reste deux années de contrat et je me sens bien là-bas », a-t-il concédé.