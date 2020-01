Juventus, Paratici : "Pas de discussion avec le Barça ou Milan pour Bernardeschi"

L'ailier a été lié à des échanges impliquant Ivan Rakitic et Lucas Paqueta, mais le directeur sportif de la Juve a démenti ces informations.

La a démenti les informations concernant un départ imminent de Federico Bernardeschi en janvier, mettant de côté une spéculation grandissante l'annonçant du côté du et du Milan AC cet hiver. L'ailier de 25 ans, arrivé en provenance de la en 2017, n'est pas un titulaire depuis l'arrivée de Maurizio Sarri et été titularisé pour la dernière fois en le 7 décembre, lorsque la Juve a été battue 3-1 à la .

Selon les rumeurs, le Barça et Milan auraient préparé des offres d'échange pour Federico Bernardeschi. Le club catalan aurait proposé Ivan Rakitic en échange de l'Italien tandis que le club lombard a proposé Lucas Paqueta. Au micro de Sky Sport Italia, Fabio Paratici a fait le point sur la situation de l'ailier turinois : "La Juventus a une grande équipe pleine de qualité, il est donc normal que d'autres clubs veulent nos joueurs. Cependant, il n'y a pas de négociations autour de Bernardeschi, ni avec Barcelone ni avec Milan".

"Si Can part, il ne sera pas remplacé"

Federico Bernardeschi a joué 89 fois sous les couleurs de la Juventus, marquant neuf buts depuis son arrivée dans la Piémont. Il a également marqué quatre buts en 24 sélection avec l' . Fabio Paratici a déclaré plus tôt au mois de janvier que la Juventus était satisfaite de son équipe, mais un mouvement est toujours attendu avant la fermeture du mercato hivernal. Le milieu de terrain Emre Can a été lié à un retour en du côté du , tandis que la Juve a également été en pourparlers avec le au sujet d'un accord d'échange impliquant Mattia De Sciglio et Layvin Kurzawa.

Le directeur sportif de la Juventus a évoqué les dossiers en cours pour la Juventus sur le mercato : "Il y a des opportunités sur le marché, les clubs se parlent. Cet échange De Sciglio-Kurzawa est une hypothèse, nous verrons dans les prochains jours si c'est possible. Emre Can est un joueur important, nous serons heureux s'il reste, mais si nous trouvons une solution qui convient à toutes les personnes concernées, alors il peut faire ce pas".

"Il a beaucoup de prétendants dans toute l'Europe, étant donné qu'il est l'un des meilleurs milieux de terrain du continent, ce qui est donc naturel. Nous espérons qu'Emre Can restera. S'il part, il ne sera pas remplacé", a conclu Fabio Paratici. Le manager du , Hansi Flick, a alimenté la spéculation ce week-end, affirmant que Can est un "leader" qui pourrait jouer pour n'importe quel club de .

Le joueur de 26 ans a disputé quatre matches de pour le Bayern en tant que jeune avant de partir au en 2013, puis à un an plus tard.