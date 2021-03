La Juventus lève l'option d'achat de McKennie

Le milieu de terrain était prêté par Schalke 04 jusqu'à la fin de saison.

En août dernier, la Juventus réalisait un joli coup sur le marché des transferts avec le prêt payant (pour 3 millions d'euros) de Weston McKennie par Schalke 04.

Et ce mercredi, le club turinois a annoncé avoir levé l'option d'achat qui s'élève à 18,5 millions d'euros.

Weston McKennie en a également profité pour s'engager avec la Juventus jusqu'au 30 juin 2025. L'international américain, âgé de 22 ans, s'est rapidement imposé à la Juventus et il totalise 4 buts et 2 passes décisives en 21 rencontres de Serie A.

En janvier dernier, son entraîneur, Andrea Pirlo, avait tenu à la féliciter pour ses performances tout en ajoutant qu'il était encore loin de son meilleur niveau : « McKennie est jeune et il a encore une grande marge de progression. Nous avons été les plus rapides à le faire signer et nous sommes heureux qu'il fasse partie de l'équipe. C'est un gars humble qui veut toujours s'améliorer, surtout au niveau technique. Il doit s'améliorer lorsqu'il reçoit le ballon, mais il sait que ce n'est qu'un point de départ. »