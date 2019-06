Juventus - Cuadrado devrait prolonger jusqu'en 2021

La Juventus négocie actuellement avec l'entourage de Juan Cuadrado en vue d'une prolongation jusqu'en 2021. Les Bianconeri sont confiants.

Lié à la jusqu'en juin 2020, Juan Cuadrado pourrait bientôt prolonger avec les Bianconeri. Une saison supplémentaire en guise de preuve d'une relation solide entre le champion d' et l'ailier colombien, pourtant annoncé sur le départ il y a peu. Une confiance entre le joueur et le club qui ne s'est jamais vraiment altérée, malgré les rumeurs, les blessures ou le changement de staff.

Mais il y a plus. Il y a Maurizio Sarri. Le nouvel entraîneur italien de la Juventus n'entend pas perdre les qualités de vitesse et de percussion de Cuadrado. L'ancien manager de compte sur lui dans différents schémas tactiques, que ce soit en situation offensive mais également défensive.

Une situation qui ne serait pas une nouveauté puisque, par le passé, Massimiliano Allegri a lui aussi testé le Colombien dans une position plus reculée, avec des résultats plutôt encourageants.

L'optimisme est de mise

Le joueur devra toutefois se relancer après une saison marquée par une blessure et une opération du genou gauche. Il n'a pour cette raison pu disputer que 23 rencontres et n'a inscrit qu'un seul but. Son retour à la compétition a été très progressif dans un effectif déjà très fourni dans le secteur offensif, afin de ne pas précipiter les choses.

Pour autant, le Juve continue de compter sur son n°16 et ne semble pas décidée à étudier la moindre proposition de transfert. Tout semble désormais porter à croire que le joueur est sur le point de prolonger. Les discussions sont en cours, entourées d'un certain optimisme.

Dans le même temps, les Bianconeri continuent de travailler sur plusieurs arrivées, que ce soit au milieu avec Adrien Rabiot voire Paul Pogba. Un autre ancien parisien pourrait également revenir puisque Gianluigi Buffon est annoncé comme potentielle doublure de Wojciech Szczesny pour la saison prochaine.