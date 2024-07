JO Paris 2024 : Thierry Henry écarte quatre joueurs de sa liste

La liste finale de l’équipe de France olympique pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 a fuité. Quatre joueurs sont sacrifiés.

Logée dans la poule A, la France affrontera les États-Unis le 24 juillet, la Guinée le 27 juillet et la Nouvelle-Zélande le 30 juillet pour le compte de la phase de poules des Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors qu’il avait sorti une pré-liste de 25 joueurs avant de l’actualiser quelques jours tard, Thierry Henry vient de toucher sa liste pour en retenir celle définitive pour le tournoi.

Quatre joueurs sacrifiés, Lacazette et Cherki maintenus

A quelques heures du coup d’envoi du premier match de préparation des Bleus olympiques, face au Paraguay ce jeudi 4 juillet à partir de 21h15, l’on a une idée sur les joueurs français qui participeront aux Jeux Olympiques de Paris cet été.

Selon les informations rapportées par RMC Sport, ce jeudi, le sélectionneur de l’équipe olympique de France, Thierry Henry, aurait annoncé à ses joueurs la liste définitive retenue pour disputer le tournoi de football masculin des Jeux olympiques 2024. Selon le média, en plus de Khéphren Thuram, qui ne pourra pas participer en raison de son transfert à la Juventus, quatre joueurs sortent de la pré-liste.

Il s’agit en effet d’Andy Diouf (RC Lens), Théo De Percin (AJ Auxerre), Lesley Ugochukwu (Chelsea) et Chrislain Matsima (AS Monaco). Par ailleurs, Rayan Cherki, qui a été rappelé et Alexandre Lacazette, seront de la partie avec les hommes retenus par le champion du monde français. Au total, 18 joueurs seraient retenus par Titi pour ce tournoi olympique. Toutefois, les quatre joueurs libérés vont poursuivre la préparation avec le groupe pour les matchs amicaux contre la République dominicaine (11 juillet) et le Japon (17 juillet).

La liste de l'équipe de France olympique masculine

• Gardiens : Nkambadio, Restes

• Défenseurs : Badé, Locko, Lukeba, Magassa, Sildillia, Truffert

• Milieux : Akliouche, Chotard, Doué, Koné, Millot

• Attaquants : Cherki, Kalimuendo, Lacazette (capitaine), Mateta, Olise.