JO : Thierry Henry rétropédale pour Rayan Cherki

Le sélectionneur des Espoirs est revenu sur sa décision sur Rayan Cherki pour les JO 2024.

Thierry Henry fait face à un gros casse-tête à quelques semaines des Jeux Olympiques. Alors que le tournoi, qui a lieu à Paris cette année, démarré le 26 juillet, le sélectionneur français ne savait toujours pas quels joueurs seront sous ses ordres cet été. Cela notamment en raison du refus de plusieurs clubs de libérer leurs joueurs pour les JO. Une situation qui a obligé l’ancien joueur de l’AS Monaco à rappeler Rayan Cherki.

Snobé dans un premier temps, Rayan Cherki est rappelé par Thierry Henry pour les JO

Le 3 juin dernier, Thierry Henry dévoilait une pré-liste de 25 joueurs convoqués pour les Jeux Olympiques. Le sélectionneur de l’Equipe de France Espoirs a décidé de ne pas sélectionner Rayan Cherki, à la surprise générale. Mais la pré-liste était composée de certains joueurs dont leurs clubs ont mis un veto à leur participation au tournoi olympique. Une position qui n’a pas changé et qui a obligé Thierry Henry à rappeler Rayan Cherki ainsi que deux autres joueurs chez les Bleuets.

L'article continue ci-dessous

« À la suite des indisponibilités des joueurs Lucas Chevalier, Bafodé Diakité, Lenny Yoro (LOSC), Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery (PSG) et Mathys Tel (Bayern Munich), le sélectionneur des U23, Thierry Henry, a décidé de convoquer Chrislain Matsima (AS Monaco), Andy Diouf (RC Lens) et Rayan Cherki (Olympique Lyonnais) pour le stage de préparation aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Le rassemblement débutera ce dimanche 16 juin au CNF Clairefontaine », a annoncé ce mardi la FFF via un communiqué.

La pré-liste actualisée de l’Equipe de France Espoirs pour les JO

Gardiens : Guillaume Restes (Toulouse), Obed Nkambadio (Paris FC), Robin Risser (Strasbourg).

Défenseurs : Kiliann Sildillia (Fribourg), Chrislain Matsima (AS Monaco), Castello Lukeba (Leipzig), Maxime Estève (Burnley), Adrien Truffert (Rennes), Bradley Locko (Brest).

Milieux de terrain : Andy Diouf (RC Lens), Khéphren Thuram (Nice), Manu Koné (Borussia Mönchengladbach), Maghnes Akliouche (Monaco), Enzo Millot (Stuttgart), Joris Chotard (Montpellier), Désiré Doué (Rennes), Lesley Ugochukwu (Chelsea).

Attaquants : Rayan Cherki (Lyon), Alexandre Lacazette (Lyon), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Michael Olise (Crystal Palace), Arnaud Kalimuendo (Rennes).