JO Paris 2024, la pré-liste de Thierry Henry confirme pour Mbappé

La pré-liste de l’équipe de France olympique pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 vient de tomber.

Pays hôte des prochains Jeux Olympiques de Paris 2024, la France vient de rendre publique sa pré-liste. Sélectionneur de l’équipe de France olympique, Thierry Henry vient de dévoiler sa pré-liste pour la compétition, ce lundi 3 juin 2024. En effet, on peut remarquer l’absence sans grande surprise de Kylian Mbappé.

Mbappé absent, Lacazette présélectionné

Une idée est désormais faite des joueurs de l’équipe de France qui devraient jouer les Jeux Olympiques de Paris. Sélectionneur des Bleus pour la compétition, Thierry Henri a appelé 25 joueurs pour le stage de préparation, qui démarre ce 16 juin à Clairefontaine. Parmi ces joueurs convoqués dans la pré-liste provisoire, figurent Alexandre Lacazette, qui sort d’une saison époustouflante avec l’Olympique Lyonnais.

Getty

On note également la présence des joueurs du Paris Saint-Germain, notamment l’attaquant Bradley Barcola et le milieu de terrain Warren Zaïre-Emery. Par ailleurs, en dépit des efforts du président français Emmanuel Macron pour convaincre Florentino Pérez, Kylian Mbappé ne serait pas de la partie pour les JO. Le Bondynois, qui va signer ce lundi ou mardi au Real Madrid, est logiquement absent de la liste. Mais le sélectionneur garde espoir pour le Bondynois.

L'article continue ci-dessous

(C)Getty Images

« Tu ne tires pas de trait dans l’espoir. On ne sait pas ce qu’il va se passer ici le 3 juillet, mais je dois vous donner une liste réelle. Même si la liste peut évoluer et tout est ouvert pour tout le monde, mais il faut bien donner une liste. Tu ne fermes la porte à personne. En fait, il n’y a pas de discussions. Tu viens, tu demandes, on te dit non et tu repars. Les gens que vous ne voyez pas (dans la liste), c’est des "non" de clubs. La dernière fois que j’ai eu autant de rejets, c’était au collège. Les personnes avec lesquelles j’ai parlé ont été très directes, oui », a déclaré Thierry Henry en conférence de presse.

Getty

Rappelons que pour les JO 2024, la France qui loge dans le groupe A, affrontera les États-Unis le 24 juillet, la Guinée le 27 juillet et la Nouvelle-Zélande le 30 juillet pour le compte de la phase de poules.

La pré-liste de la France pour les JO Paris 2024

Gardiens: Lucas Chevalier (Lille), Guillaume Restes (Toulouse), Obed Nkambadio (Paris FC), Robin Risser (Strasbourg)

Défenseurs: Bafodé Diakité (Lille), Maxime Estève (Burnley), Bradley Locko (Brest), Castello Lukeba (Leipzig), Kiliann Sildillia (Fribourg), Adrien Truffert (Rennes), Lenny Yoro (Lille)

Milieux: Maghnes Akliouche (Monaco), Joris Chotard (Montpellier), Désiré Doué (Rennes), Manu Koné (Mönchengladbach), Khephren Thuram (Nice), Enzo Millot (Stuttgart), Lesley Ugochokwu (Chelsea), Warren Zaïre-Emery (PSG)

Attaquants: Michael Olise (Crystal Palace), Arnaud Kalimuendo (Rennes), Bradley Barcola (PSG), Alexandre Lacazette (OL), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Mathys Tel (Bayern Munich)