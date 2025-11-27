Jeu Fantasy Quotidien de la FIFA Coupe Arabe 2025 : Comment jouer et gagner des prix chaque jour pendant le tournoi au Qatar

Les 16 meilleures équipes de la région arabe s'affronteront pour remporter le trophée régional suprême. Les fans pourront également remporter de gros gains.

Jeu Fantasy pour la FIFA Coupe Arabe

La FIFA Coupe Arabe 2025 s'annonce encore plus grandiose. À l'approche de ce tournoi arabe phare, qui se tiendra au Qatar, l'excitation monte crescendo.

La dernière nouveauté : l'annonce d'un jeu fantasy pour le tournoi, qui débutera le 1er décembre et se terminera le 18 décembre.

Ce jeu fantasy révolutionne le tournoi, permettant aux fans non seulement d'anticiper les matchs alléchants, mais aussi de participer en temps réel à des enjeux importants.

Comment jouer au jeu Fantasy quotidien de la Coupe arabe de la FIFA ?

Le jeu Fantasy de la Coupe arabe de la FIFA est disponible via l'application officielle FIFA. Installez l'application sur votre smartphone et accédez au jeu dans l'onglet PlayZone.

Un défi Fantasy quotidien vous attend pendant toute la compétition, vous permettant d'endosser le rôle d'entraîneur.

Le jeu Fantasy quotidien vous permet de composer une équipe de sept joueurs parmi les équipes participant à chaque journée de la Coupe arabe de la FIFA 2025.

Vous gagnez des points en fonction des performances de vos joueurs sur le terrain : buts, passes décisives, matchs sans encaisser de but, passes clés, arrêts et tacles réussis.

Le jeu est entièrement gratuit. Connectez-vous avec votre identifiant FIFA ou créez-en un gratuitement.

Quels sont les prix à gagner au jeu Fantasy quotidien ? Les fans participant au jeu Fantasy quotidien de la Coupe Arabe de la FIFA 2025 pourront remporter divers prix offerts par le Comité d'Organisation Local (COL).

Ces prix, incluant des billets pour les matchs à venir du tournoi, seront attribués aux meilleurs joueurs à la fin de chaque journée.

De plus, les fans pourront se mesurer à leurs amis en créant des mini-ligues et des ligues privées. Le jeu sera disponible dans toutes les langues officielles de la FIFA, y compris l'arabe.

Et ce n'est pas tout !

La Coupe Arabe de la FIFA a connu un succès retentissant en 2021, lors de sa première édition sous l'égide de la FIFA au Qatar. L'édition 2025 promet d'être un nouveau succès pour le Qatar, après de nombreux tournois FIFA organisés dans le pays, tels que la Coupe du Monde U17 de la FIFA 2025 et la Coupe Intercontinentale de la FIFA 2025.