Jean-Louis Gasset identifie les "deux problèmes" de l’OM

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a décelé les deux maux qui minent le club phocéen après le match nul à Toulouse, dimanche.

L’Olympique de Marseille était en déplacement au Stadium TFC, dimanche, dans le cadre du match de la 30e journée de Ligue 1 de France. Une rencontre soldée sur un score de parité (2-2) entre Toulousains et Marseillais. Après le choc, le coach de l’OM a identifié les deux problèmes de la formation phocéenne.

Gasset n’en veut pas à ses joueurs

Après une qualification difficile en demi-finales de la Ligue Europa après la victoire contre Benfica, jeudi, l’Olympique de Marseille a pris un point en championnat après plus d’un mois de galère, notamment après trois défaites d’affilée en Ligue 1. Conscient que Aubameyang et ses coéquipiers n’ont pas été irréprochables, Gasset n’en veut pas pour autant à ses joueurs.

Getty

« Non, je ne pense pas à l’influx nerveux (dépensé contre Benfica), les joueurs étaient concentrés. Ils savaient que malgré la fatigue, il fallait faire un grand match. Quand on est l'Olympique de Marseille, on vient pour gagner et c'est une erreur, qui arrive à tout le monde », a déclaré le technicien français.

L'article continue ci-dessous

Les deux problèmes de l’OM, selon Gasset

Alors que l’OM avait ouvert le score, les Phocéens se sont fait renverser par la suite. Mais le club du sud de la France a fini par revenir au score en toute fin de match. Pour Jean-Louis Gasset, son équipe paie l’enchaînement des matchs (Ligue Europa, championnat) et aussi le manque de rythme de certains joueurs de l’effectif.

Getty

« On a deux problèmes sur l'aspect physique : on a les joueurs qui avaient joué la prolongation (contre Benfica) et qui étaient fatigués et ceux qui n'étaient pas inscrits sur la feuille pour l'Europa League qui ont un problème de rythme. On s'en va, on part à Benfica, on les laisse, ils ne peuvent pas jouer avec la CFA. Donc c'est pour ça qu'on a des sautes d'humeur et on fait des erreurs techniques à des moments incroyables », reconnaît l’entraîneur héraultais.

Gasset sous le charme de Moumbagna

Alors que l’Olympique de Marseille était mené (2-1) par Toulouse, Faris Moumbagna avait permis au club phocéen d’éviter un nouveau revers en championnat. En effet, d’une jolie bicyclette, l’avant-centre camerounais égalise pour l’OM (90+6e). Un retourné acrobatique qui amène Gasset à comparer le Lion Indomptable à Papin en conférence de presse.

Getty

« Un ciseau comme ça, il m’a rappelé Jean-Pierre Papin. Et c’est bien pour lui, pour sa progression car c’est un joueur en devenir, il n’est pas encore fini au niveau technique. Il doit encore travailler dos au but, sur la maîtrise du ballon », a déclaré Jean-Louis Gasset qui ajoute : « marquer deux buts en quatre jours, des buts aussi importants, c’est parfait pour sa confiance ».